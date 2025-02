RISULTATI EUROPA LEAGUE: SI COMINCIA!

Stanno per farci compagnia i risultati Europa League, e sicuramente per la Roma che va a caccia degli ottavi di finale ci sono delle suggestioni importanti qualora si dovesse superare il turno. Naturalmente il possibile derby contro la Lazio già nel prossimo turno, ma non solo: abbiamo citato José Mourinho, lo Special One che ha guidato i giallorossi a vincere la Conference League e al quasi bis in Europa League ha un piede e mezzo agli ottavi e contro il suo ex pubblico, che non lo ha mai dimenticato, si potrebbe sfidare ai quarti. Possibile semifinale invece contro il Manchester United, che in almeno due occasioni evoca brutti ricordi per celebri ripassate che la Roma ha subito a Old Trafford.

Sarebbe una sfida scintillante, così come quella contro il Tottenham; da citare poi il Lione che invece i tifosi hanno in mente per aspetti positivi, perché fa tornare alla luce imprese epiche in Champions League, e ancora occhio all’Ajax allenato da un italiano preparato come Francesco Farioli. Non vediamo l’ora di scoprire tutto, ma prima si devono giocare le partite che sono valide per il ritorno dei playoff e allora sediamoci davvero a seguire questa intensissima serata, finalmente per i risultati Europa League si può cominciare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

LA ROMA CERCA GLI OTTAVI!

Con i risultati Europa League, in programma giovedì 20 febbraio, stiamo per vivere le otto partite di ritorno dei playoff e dunque si comporrà finalmente il tabellone degli ottavi che, come sappiamo, sarà formato da un altro sorteggio ma con possibilità “chiuse”, nel senso che ciascuna delle qualificate di questa sera avrà due possibilità tra le quali pescare. Speriamo naturalmente che nel sorteggio entri anche la Roma: settimana scorsa i giallorossi hanno pareggiato 1-1 a Porto, l’operato dell’arbitro ha fatto infuriare Claudio Ranieri ma, al netto delle polemiche, abbiamo visto un incrocio in equilibrio e dunque c’è tanta fiducia perché la Roma raggiunga la Lazio agli ottavi.

Sarebbe un ottimo risultato per il nostro calcio, che anche dai risultati Europa League deve tirar fuori i punti necessari per ottenere una delle prime due posizioni nel ranking Uefa, così da confermare la quinta squadra nella prossima Champions League; tema che certamente interessa i biancocelesti ma forse anche una Roma in ripresa, in questo senso non ci aiuta il fatto che la Real Sociedad abbia vinto in trasferta (contro il Midtjylland) l’andata dei playoff ma il discorso rimane comunque in evoluzione, adesso proviamo a capire cosa potrebbe succedere nelle otto gare di stasera.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE SQUADRE MESSE MEGLIO

Nei risultati Europa League cui stiamo per assistere abbiamo alcune squadre che approcciano il ritorno dei playoff con una situazione decisamente favorevole. Della Real Sociedad abbiamo già detto; in trasferta un settimana fa ha vinto anche la Steaua Bucarest contro il Paok Salonicco, e così l’Ajax che ha messo anche due gol di distanza tra sé e l’Union SG. Successi casalinghi ma larghi per il Fenerbahçe di José Mourinho, che ha demolito l’Anderlecht, e l’Az Alkmaar contro il Galatasaray: è ben noto quello che sta succedendo nel campionato turco, diciamo che stasera lo Special One potrebbe prendersi una sorta di rivincita a distanza sui grandi rivali di Istanbul.

Le altre partite cui assisteremo nei risultati Europa League presentano invece uno scenario equilibrato: sarà curioso scoprire se il Bodo/Glimt saprà ribaltare il gol di svantaggio nei confronti del Twente e se lo stesso saprà fare il Viktoria Plzen che, forse un po’ a sorpresa, è stato battuto in Ungheria dal Ferencvaros. Ricordiamo anche che agli ottavi potrebbe esserci lo straordinario derby tra Lazio e Roma: aspettiamo però perché intanto bisognerà sperare che i giallorossi si qualifichino, per questo non abbiamo altro da fare che accomodarci e seguire insieme questa lunga serata dedicata ai risultati Europa League.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO PLAYOFF

Ore 18:45 Bodo/Glimt Twente (andata 1-2)

Ore 18:45 Galatasaray Az Alkmaar (andata 1-4)

Ore 18:45 Roma Porto (andata 1-1)

Ore 18:45 Steaua Bucarest Paok Salonicco (andata 2-1)

Ore 21:00 Ajax Union SG (andata 2-0)

Ore 21:00 Anderlecht Fenerbahçe (andata 0-3)

Ore 21:00 Real Sociedad Midtjylland (andata 2-1)

Ore 21:00 Viktoria Plzen Ferencvaros (andata 0-1)