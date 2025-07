Risultati Europa League: diretta gol live score delle otto partite che si giocano come ritorno del primo turno preliminare.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: IN CAMPO PER OTTO PARTITE!

Anche i risultati Europa League ci fanno vivere il ritorno del primo turno preliminare: questa sera, a partire dalle ore 18:00 di giovedì 17 luglio, avremo otto partite che ci diranno quali squadre proseguiranno la loro corsa verso il super girone da 36, accedendo ovviamente al secondo turno preliminare.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Si comincia a giocare! Diretta gol live score (oggi giovedì 10 luglio 2025)

Otto partite con diversi contesti, perché differenti sono anche i livelli delle partecipanti: basti fare l’esempio dello Shakhtar, che l’anno scorso era nel girone di Champions League ed è un po’ la big di questo primo turno preliminare, come ben dimostra il 6-0 rifilato all’Ilves.

Altre partite invece sono totalmente in equilibrio, e quindi potrebbe succedere di tutto; ricordiamo poi che nel secondo turno preliminare per i risultati Europa League entreranno in corsa altre squadre che faranno il loro esordio, e il livello della competizione inevitabilmente si alzerà.

DIRETTA/ Tottenham Manchester United (risultato finale 1-0): Vicario regala la Coppa agli Spurs!

Scopriremo in che modo, ma intanto dobbiamo appunto assistere insieme a una serata che porterà otto formazioni a continuare il loro sogno e percorso, dunque si tratta di metterci comodi e partire dalle prime due gare, appunto alle ore 18:00, per il quadro completo dei risultati Europa League.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: IL QUADRO DELLA SITUAZIONE

Non è solo lo Shakhtar ad aver dominato l’andata del primo turno preliminare nei risultati Europa League: un’altra goleada è stata quella rifilata dallo Sheriff al Prishtina, anche la formazione della Moldava in effetti ha già disputato il girone di Champions League (e aveva vinto in casa del Real Madrid), negli ultimi anni ha saputo crearsi in qualche modo una sua zona di risultati di prestigio e adesso è ad un passo dal secondo turno preliminare, come lo è il Celje (un anno fa ai quarti di Conference League, contro la Fiorentina) che ha vinto 3-2 a Baku contro il Sabah.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Finale tutta inglese! Diretta gol live score (oggi 8 maggio 2025)

In equilibrio totale invece sono Hapoel Beer Sheva Levski Sofia e Cluj Paks, entrambe terminate 0-0 una settimana fa; Legia Varsavia e Aek Larnaca hanno vinto 1-0 in casa contro Aktobe e Partizan Belgrado ottenendo un leggero vantaggio, mentre l’altro successo esterno è stato quello dell’Hacken, squadra svedese già vista nei gironi di Europa League, che si è imposta in Slovacchia contro lo Spartak Trnava. Tra poco dunque daremo spazio ai risultati Europa League per il ritorno del primo turno preliminare, e sarà davvero interessante conoscere il nome delle otto squadre che saranno impegnate anche nelle prossime settimane.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO 1° TURNO PRELIMINARE

Ore 18:00 Aktobe Legia Varsavia (andata 0-1)

Ore 18:00 Ilves Shakhtar (andata 0-6)

Ore 19:00 Hacken Spartak Trnava (andata 1-0)

Ore 19:30 Cluj Paks (andata 0-0)

Ore 20:00 Celje Sabah Baku (andata 3-2)

Ore 20:00 Hapoel Beer Sheva Levski Sofia (andata 0-0)

Ore 20:00 Pristhina Sheriff (andata 0-4)

Ore 21:00 Partizan Aek Larnaca (andata 0-1)