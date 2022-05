Risultati Europa League/ Diretta gol live score ritorno semifinali (giovedì 5 maggio)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: CHI VA IN FINALE?

I risultati di Europa League per il ritorno delle semifinali ci conducono a giovedì 5 maggio: alle ore 21:00 si giocano Eintracht West Ham e Rangers Lipsia, si parte da una situazione di equilibrio – ma diversa tra un match e l’altro – e tra qualche ora conosceremo i nomi delle due squadre che il prossimo 18 maggio si incroceranno al Sanchez Pizjuan di Siviglia per la finale, e di conseguenza per il titolo. Come già ampiamente detto non ci sono italiane nel ritorno delle semifinali, ma chiaramente i risultati di Europa League ci consegneranno comunque uno scenario interessante.

Come dicevamo, si parte da situazioni simili ma diverse: in entrambi i doppi confronti infatti abbiamo una sola rete di differenza tra le due squadre che questa sera chiudono i conti ma, se a Glasgow il vantaggio è del Lipsia che gioca in trasferta, a Francoforte l’Eintracht apre la sua semifinale di ritorno avendo vinto fuori casa (al London Stadium) e dunque ha ottenuto un bel margine sul West Ham. Prima di addentrarci ancora più a fondo nei risultati di Europa League, dobbiamo ricordare che non c’è la regola dei gol in trasferta come valore doppio…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Stiamo allora per conoscere, attraverso i risultati di Europa League, quali squadre supereranno il ritorno delle semifinali e arriveranno a giocarsi il titolo. Possiamo chiaramente ricordare che, oltre al trofeo internazionale da mettere in bacheca e che sarebbe già di grande prestigio, vincere l’Europa League consente di qualificarsi direttamente alla prossima Champions League: l’ultima squadra a farlo è stata il Villarreal che ora è arrivata addirittura alla semifinale del piano di sopra, dunque si tratta di un risultato per nulla scontato che potrebbe anche cambiare del tutto una stagione.

Per di più, forse nessuna di queste squadre riuscirebbe a qualificarsi alla Champions League attraverso il rispettivo campionato: quella messa meglio è senza ombra di dubbio il Lipsia, per le altre in questo momento c’è decisamente poco da fare e gli stessi Rangers, secondi nella Scottish Premiership, dovrebbero passare attraverso i turni preliminari. Anche per questo quindi c’è una sorta di urgenza nei risultati di Europa League attesi per questa sera; non ci resta che affidarci ai due campi per scoprire come andranno le cose e, come già detto, quali saranno le squadre che andranno poi a giocarsi la finale di Siviglia…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO SEMIFINALI

Ore 21:00 Eintracht West Ham (andata 2-1)

Ore 21:00 Rangers Lipsia (andata 0-1)











