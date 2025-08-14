Risultati Europa League: diretta gol live score delle partite che giovedì 14 agosto si giocano per il ritorno del terzo turno preliminare.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE PARTITE DEL GIORNO!

Il quadro dei risultati Europa League per il ritorno del terzo turno preliminare prevede 12 partite, che si giocano giovedì 14 agosto con calcio d’inizio alle ore 17:00; qui avremo KuPS Rigas che farà da ideale antipasto alle altre sfide, le quali forniranno le squadre che si qualificheranno ai playoff.

Sarà poi questo l’ultimo scoglio prima del girone unico a 36 squadre, per il quale alcune compagini hanno ottenuto il pass tramite il campionato e la vittoria delle coppe nazionali. Ad esempio Bologna e Roma, che infatti aspettano di scoprire quale sarà il loro percorso ma naturalmente dovranno aspettare ancora un po’ di tempo.

Nel frattempo possiamo dire che oggi ci divertiremo parecchio con i risultati Europa League, perché alcune partite sono in bilico e aperte a qualunque esito; all’andata ci sono stati due match che sono terminati senza reti ma altri che al contrario ci hanno emozionato con tante reti.

Riavvolgeremo brevemente il nastro per ricordare quale sia lo scenario che ci si presenta davanti agli occhi, e allora introduciamoci senza indugiare oltre al bello spettacolo che viene fornito dai risultati Europa League per quanto riguarda le partite che sono valide per il ritorno del terzo turno preliminare.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: DA DOVE ARRIVIAMO

Manca davvero poco alle ore 17:00 quando scatterà il primo match per i risultati Europa League. Il KuPS, formazione finlandese, è una delle sei squadre che sono riuscite a vincere fuori casa la partita di andata nel terzo turno preliminare: dunque ben la metà dei match della scorsa settimana si è conclusa con un successo esterno, ma questo non significa che le vincenti abbiano già staccato il pass per i playoff. Ci è sicuramente vicino il Midtjylland, che ben conosciamo e che è forte del 3-1 ottenuto sul campo del Fredrikstad; stesso risultato per l’Utrecht che invece si è imposto contro il Servette, sicuramente avversaria più tosta.

Altre gare invece sono in bilico: rischia lo Shakhtar Donetsk, costretto a giocare in campo neutro e che dovrà affrontare l’insidioso Panathinaikos partendo dallo 0-0 nella capitale greca. Tra chi ha già più di un piede ai playoff possiamo invece citare, a sorpresa, l’Aek Larnaca: il Legia Varsavia l’anno scorso ha fatto furore avvicinandosi parecchio alla finale di Conference League, ma i polacchi per ora hanno dimostrato che al piano di sopra le cose possono essere molto più complicate, infatti nella trasferta di Cipro hanno perso 4-1 e adesso saranno chiamati a una grande rimonta se vorranno proseguire la loro corsa nei risultati Europa League.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO 3° TURNO PRELIMINARE

Ore 17:00 KuPS Rigas (andata 2-1)

Ore 18:00 Midtjylland Fredrikstad (andata 3-1)

Ore 19:00 Noah Lincoln Red Imps (andata 1-1)

Ore 19:00 Wolfsberger Paok Salonicco (andata 0-0)

Ore 19:00 Brann Hacken (andata 2-0)

Ore 19:30 Breidablik Zrinjski (andata 1-1)

Ore 20:00 Maccabi Tel Aviv Hamrun Spartans (andata 2-1)

Ore 20:00 Drita FCSB (andata 2-3)

Ore 20:00 Utrecht Servette (andata 3-1)

Ore 20:00 Shakhtar Panathinaikos (andata 0-0)

Ore 20:30 Braga Cluj (andata 2-1)

Ore 21:00 Legia Varsavia Aek Larnaca (andata 1-4)