Risultati Europa League, diretta gol e live score delle partite di ritorno del secondo turno dei preliminari

Risultati Europa League, gli anticipi di giornata

Altra giornata di risultati Europa League visto che nella serata di oggi, 31 luglio, si giocheranno le partite di ritorno del secondo turno dei preliminari della seconda competizione europea che determinerà chi potrà proseguire il suo percorso e soprattutto il suo sogno verso la prossima edizione.

Tra le partecipanti grandi squadre abituate a partecipare a questo tipo di partite insieme ad altre che nell’ultima stagione hanno vissuto un exploit guadagnandosi il diritto di tentare la qualificazione a questa competizione che ogni anno ha un appeal maggiore.

Ad aprire la giornata di calcio sono sfide meno interessanti per il grande pubblico, in particolare quella delle 18.30 tra i ciprioti dell’AEK Larnaca e gli sloveni del Celje che nella gara d’andata erano rimasti bloccati sul pareggio per 1-1, alle 19.00 invece scende in campo l’Anderlecht, squadra belga, che dopo la vittoria casalinga 1-0 con gol del danese Kasper Dolberg, verrà ospitato in Svezia dal Hacken.

Alle 19.30 invece in Romania inizierà la sfida di ritorno tra Cluj e gli svizzeri del Lugano che nel loro incontro precedente non sono andati oltre lo 0-0.

Risultati Europa League, i big match di ritorno del secondo turno

I risultati Europa League dei big match invece andranno in scena alle ore 20.00 o 21.00 quando verranno giocate le ultime cinque partite del secondo turno che definiranno le ultime qualificate che potranno raggiungere i greci del Paok Salonnico e gli austriaci del Wolfsberger già qualificati.

In contemporanea saranno in campo gli ucraini dello Shakhtar Donetsk che in un campo neutro ospiteranno i turchi del Besiktas che nella partita d’andata è stato sconfitta 2-4, e gli olandesi dell’Utrecht che sfideranno in casa i moldavi dello Sheriff Tiraspol dopo la vittoria in trasferta per 1-3.

Alle 21.00 invece le squadre in campo saranno sei, con tre partite che verranno giocate in contemporanea, a giocare saranno i portoghesi dello Sporting Braga che ospiteranno il Levski Sofia, squadra bulgara, che nella gara d’andata è riuscita a ottenere un pareggio per 0-0.

In Scozia invece si giocherà la sfida tra Hibernian e i danesi del Midtjylland che arrivano dal pareggio 1-1 maturato dopo i gol del turco Simsir e dell’irlandese McGrath, ultima partita è poi quella tra i polacchi del Legia Varsavia e i cechi del Banik Ostrava che partono dal pareggio 2-2 della gara d’andata.