Risultati Europa League live gironi/ Diretta gol live score, giovedì 5 novembre

RISULTATI EUROPA LEAGUE: IN CAMPO NAPOLI, MILAN, ROMA

Siamo pronti ad un nuovo capitolo dei risultati di Europa League: giovedì 5 novembre si gioca infatti la terza giornata della fase a gironi, come sappiamo il lockdown vissuto tra marzo e giugno ha costretto la Uefa a creare un calendario particolarmente compresso per garantire che la stagione possa terminare in tempo per assistere agli Europei. Per questo motivo bisogna considerare che i risultati di alcune squadre possano essere altalenanti; lo si è visto per esempio con il pareggio interno della Roma contro il Cska Sofia, una squadra decisamente inferiore a quella di Paulo Fonseca, ma anche nella nostra Serie A dove l’effetto di giocare ogni tre giorni è costato caro al Napoli, che dopo aver ripreso quota in Europa vincendo a San Sebastian si è fatto battere dal Sassuolo al San Paolo. Come sempre scopriremo i risultati di Europa League in due fasce orarie, quella delle 18:55 e quella delle 21:00; mentre aspettiamo che le 24 partite prendano il via possiamo provare a tracciare un quadro generale della situazione, andando a scoprire come procede la corsa verso la qualificazione ai sedicesimi.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LA SITUAZIONE

Parlando dei risultati di Europa League bisogna dire che ovviamente, mancando ancora quattro giornate per chiudere la fase a gironi, qualunque situazione è ancora in divenire e possono esserci ancora dei ribaltoni. Per il momento però ci sono anche dei gruppi nei quali i rapporti di forza sono emersi: è il caso per esempio del nostro Milan, che ha vinto nettamente le due partite giocate e, a punteggio pieno, ospita con piena fiducia il Lille sapendo che un altro successo significherebbe mettere le mani sulla qualificazione, e allo stesso tempo blindare il primo posto. Deve ancora staccare la concorrenza la Roma, che anzi giocherà una sfida diretta contro il Cluj per il primo posto, essendo che anche i rumeni hanno 4 punti in una classifica ancora corta; decisamente complesso lo scenario per il Napoli, che ha agganciato la Real Sociedad prendendosi il vantaggio della vittoria fuori casa e ora deve sfruttare la doppia sfida contro il Rijeka, sapendo di non poter perdere punti perché l’Az Alkmaar può scappare e gli stessi baschi prendere vantaggio. Tra poche ore si gioca, intanto allora ecco il quadro completo dei risultati di europa League attesi e le classifiche dei gironi.

RISULTATI EUROPA LEAGUE E CLASSIFICHE: 3^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:55 Roma Cluj

Ore 21:00 Young Boys Cska Sofia

CLASSIFICA: Cluj 4, Roma 4, Young Boys 1, Cska Sofia 1

GIRONE B

Ore 18:55 Rapid Vienna Dundalk

Ore 21:00 Arsenal Molde

CLASSIFICA: Arsenal 6, Molde 6, Rapid Vienna 0, Molde 0

GIRONE C

Ore 18:55 Hapoel Beer-Sheva Bayer Leverkusen

Ore 18:55 Slavia Praga Nizza

CLASSIFICA: Bayer Leverkusen 3, Hapoel Beer-Sheva 3, Slavia Praga 3, Nizza 3

GIRONE D

Ore 18:55 Lech Poznan Standard Liegi

Ore 18:55 Benfica Rangers

CLASSIFICA: Benfica 6, Rangers 6, Lech Poznan 0, Standard Liegi 0

GIRONE E

Ore 18:55 Paok Psv

Ore 18:55 Omonia Granada

CLASSIFICA: Granada 4, Psv 3, Paok 2, Omonia 1

GIRONE F

Ore 18:55 Rijeka Napoli

Ore 18:55 Real Sociedad Az Alkmaar

CLASSIFICA: Az Alkmaar 6, Napoli 3, Real Sociedad 3, Rijeka 0

GIRONE G

Ore 21:00 Leicester Braga

Ore 21:00 Zorya Aek

CLASSIFICA: Leicester 6, Braga 6, Zorya 0, Aek 0

GIRONE H

Ore 21:00 Celtic Sparta Praga

Ore 21:00 Milan Lille

CLASSIFICA: Milan 6, Lille 4, Celtic 1, Sparta Praga 1

GIRONE I

Ore 18:55 Sivasspor Qarabag

Ore 21:00 Villarreal Maccabi Tel Aviv

CLASSIFICA: Villarreal 6, Maccabi Tel Aviv 6, Sivasspor 0, Qarabag 0

GIRONE J

Ore 18:55 Ludogorets Tottenham

Ore 21:00 Anversa Lask

CLASSIFICA: Anversa 6, Tottenham 3, Lask 3, Ludogorets 0

GIRONE K

Ore 21:00 Dinamo Zagabria Wolfsberger

Ore 21:00 Feyenoord Cska Mosca

CLASSIFICA: Wolfsberger 4, Cska Mosca 2, Dinamo Zagabria 2, Feyenoord 1

GIRONE L

Ore 21:00 Hoffenheim Slovan Liberec

Ore 21:00 Stella Rossa Gent

CLASSIFICA: Hoffenheim 6, Stella Rossa 3, Slovan Liberec 3, Gent 0



