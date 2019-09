Risultati Europei 2019 volley femminile/ Diretta live score delle semifinali

I risultati degli Europei 2019 di volley femminile sono quelli delle semifinali: la Final Four si gioca presso il Baskent Voleybol Salonu di Ankara, già sede di uno dei gironi e di due quarti di finale del torneo; un grande appuntamento in termini assoluti che viene impreziosito ancor più dalla presenza della nostra nazionale, che dopo lungo tempo torna nelle quattro regine del Vecchio Continente. Proprio Serbia-Italia, alle ore 16:00, apre il programma delle semifinali; a seguire, in ogni caso non prima delle ore 18:30, avremo Turchia-Polonia. Possiamo forse dire che la vincente della prima sfida sarà comunque la favorita per il titolo, ma le turche hanno la possibilità di giocare in casa e le polacche hanno stupito; al netto di queste considerazioni, quando si arriva a questo livello sono i dettagli a fare la differenza ed è possibile di tutto. Restiamo dunque in attesa delle due semifinali per i risultati degli Europei 2019 di volley femminili, ovviamente con la speranza che le azzurre possano farsi valere e raccolgano un grande risultato dopo l’argento ai Mondiali dello scorso anno.

RISULTATI EUROPEI 2019 VOLLEY FEMMINILE: L’ITALIA CI CREDE

Dunque per i risultati degli Europei 2019 di volley femminile avremo in campo l’Italia: Davide Mazzanti ha fatto davvero un grande lavoro nel plasmare un gruppo arrivato secondo ai Mondiali, e che adesso ritrova quella Serbia che ci aveva spezzato il sogno imponendosi al tie break. Le balcaniche sono anche le campionesse in carica di questa manifestazione, e dunque hanno giustamente il ruolo di favorite; l’Italia però ha dimostrato nel corso del torneo di poter alzare il livello e arrivare al titolo, come hanno fatto vedere nel quarto di finale contro la Russia. Ha impressionato in particolar modo il carattere di una nazionale che ha perso in volata il primo set ma nei tre successivi ha sempre rimontato anche deficit importanti, riuscendo a risalire la corrente e mostrandosi fretta e quasi impeccabile nei momenti decisivi. L’altra semifinale mette a confronto la Turchia padrona di casa, capace di spazzare via dal campo l’Olanda, e la Polonia che ha eliminato la Germania, e che è l’unica nazionale che ci abbia battuto in questi Europei. Dunque si tratterà di partite come detto non scontate, nelle quali il pronostico è assolutamente aperto: noi ci auguriamo che sia un bello spettacolo, e che alla fine sotto il cielo di Ankara possa finalmente sventolare la bandiera tricolore.

RISULTATI EUROPEI 2019 VOLLEY FEMMINILE, SEMIFINALI

ore 16:00 Serbia-Italia

ore 18:30 Turchia-Polonia



