Risultati Europei 2020, classifica/ Diretta gol live score girone D (oggi 22 giugno)

RISULTATI EUROPEI 2020: SI CHIUDE IL GRUPPO D

I risultati degli Europei 2020 per martedì 22 giugno riguardano due partite: si giocano entrambe alle ore 21:00 e sono quelle che chiudono il programma del gruppo D. Croazia Scozia e Repubblica Ceca Inghilterra sono naturalmente in contemporanea, come abbiamo visto nei giorni scorsi per la terza giornata dei gruppi: sono ancora accese le lotte per definire le qualificazioni agli ottavi, e giocare alla stessa ora garantisce una maggiore “integrità” sul terreno di gioco, ovvero l’impossibilità di fare calcoli a priori per evitare questa o quell’avversaria.

DIRETTA/ Russia Danimarca (risultato finale 1-4) streaming: festa danese!

In particolare nel gruppo D è davvero ancora tutto in divenire, perché sulla carta ogni singola nazionale potrebbe venire eliminata come anche proseguire il cammino nel torneo, e si giocherà davvero su equilibri molto sottili e con la situazione che potrebbe cambiare realmente per ogni singolo gol; dunque non ci resta che valutare quello che potrebbe succedere sui due campi, che sono Hampden Park a Glasgow e Wembley a Londra. Una serata britannica dedicata ai risultati degli Europei 2020, di cui adesso possiamo andare a presentare i temi principali.

DIRETTA/ Finlandia Belgio (risultato finale 0-2) streaming Rai: finlandesi terzi!

RISULTATI EUROPEI 2020: SITUAZIONE E CONTESTO

Per parlare dei risultati degli Europei 2020 legati alla terza giornata del gruppo D bisogna iniziare a scorrere la classifica: Repubblica Ceca e Inghilterra comandano con 4 punti, mentre Croazia e Scozia sono fanalini di coda con 1. Detto questo, è abbastanza semplice capire che un pareggio a Wembley porterebbe i cechi e i tre leoni agli ottavi a braccetto, rendendoli irraggiungibili alle altre due nazionali; a quel punto Croazia e Scozia si giocherebbero la possibilità di qualificarsi con il terzo posto in classifica, ma per farlo dovrebbero vincere (ovviamente) e poi sperare che nei prossimi giorni non ci siano più nazionali in grado di fare meglio come differenza reti. Per questo motivo il successo ad Hampden Park dovrebbe essere accompagnato da un buon margine di gol, per essere ancora più al sicuro; attenzione però agli incroci, perché come detto Repubblica Ceca e Inghilterra, per quanto in una posizione favorevole, non sono ancora sicure della qualificazione e quella delle due che dovesse eventualmente perdere rischierebbe di non continuare la corsa agli Europei 2020.

Probabili formazioni Repubblica Ceca Inghilterra/ Quote: dubbi inglesi

GRUPPO D

Ore 21:00 Croazia Scozia

Ore 21:00 Repubblica Ceca Inghilterra

CLASSIFICA: Repubblica Ceca 4, Inghilterra 4, Croazia 1, Scozia 1



© RIPRODUZIONE RISERVATA