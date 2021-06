Risultati Europei 2020, classifica/ Diretta gol live score girone F (15 giugno)

RISULTATI EUROPEI 2020: È IL GIORNO DI FRANCIA GERMANIA

Giorno importante sarà oggi, martedì 15 giugno 2021, per i risultati Europei 2020: infatti sono in programma solo due partite rispetto alle tre cui ci siamo abituati nei giorni scorsi, ma saranno le due sfide del girone F, considerato senza ombra di dubbio il più difficile di Euro 2020, con il quale si completerà la prima giornata della fase a gironi degli Europei – infatti da domani si ricomincerà il giro per la seconda giornata e avremo di nuovo in campo l’Italia dopo la bellissima vittoria contro la Turchia. Per il momento però restiamo alla più stretta attualità giornaliera, anche perché oggi non ci annoieremo di certo con i risultati Europei 2020 per la prima giornata del girone F: si comincia alle ore 18.00 a Budapest con Ungheria Portogallo, che sarà seguita alle ore 21.00 dalla super sfida Francia Germania a Monaco di Baviera. Inizierà così a prendere forma anche la classifica di questo girone di Euro 2020, l’ultimo in cui le squadre sono naturalmente per ora ancora tutte ferme a quota zero punti.

RISULTATI EUROPEI 2020: IL BIG-MATCH

Naturalmente, la partita più attesa stasera per i risultati Europei 2020 sarà il big-match alla Allianz Arena di Monaco tra la Francia e la Germania, con i campioni del Mondo formalmente in casa ma naturalmente fattore campo favorevole ai tedeschi. Grande sfida con mille suggestioni e precedenti prestigiosi, tra cui la semifinale di cinque anni fa vinta dalla Francia che però poi avrebbe perso la finale contro il Portogallo allo Stade de France. Ecco, per dare l’idea del valore di questo girone potrebbe essere sufficiente dire che tre delle quattro semifinaliste della scorsa edizione sono state radunate da un beffardo sorteggio proprio nel girone F degli Europei 2020. La Francia campione del Mondo in carica dovrebbe avere qualcosa in più sulla carta, ma naturalmente la Germania è sempre temibile e di conseguenza sbilanciarsi in pronostici è sempre pericoloso. La certezza è che questo sarà un girone tremendo, qualcuno potrebbe lasciarci le penne anche se il ripescaggio delle migliori terze concede uno spiraglio per far avanzare le tre big compatte, Ungheria permettendo…

RISULTATI EUROPEI 2020 E CLASSIFICA

GIRONE F

Ore 18.00 Ungheria Portogallo

Ore 21.00 Francia Germania

CLASSIFICA: Francia, Germania, Portogallo, Ungheria 0.

