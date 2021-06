Risultati Europei 2020, classifica/ Diretta gol live score gironi B, C (17 giugno)

RISULTATI EUROPEI 2020: LE PARTITE DEI GIRONI B, C

I risultati degli Europei 2020 per giovedì 17 giugno riguardano tre partite che si giocano per i gruppi B e C. Ormai conosciamo bene lo schema, che prevede un match per ogni fascia oraria con tre ore a separarli; gli Europei 2020 sono itineranti e dunque non si giocherà solo in tre città diverse ma anche in tre differenti Paesi. A inaugurare il programma di giovedì 17 giugno, alle ore 15:00, sarà Ucraina Macedonia del Nord, saremo a Bucarest per il gruppo C che apre così la seconda giornata; alle ore 18:00 si giocherà invece, a Copenaghen, Danimarca Belgio per un gruppo B che ieri ha già vissuto Finlandia Russia.

ITALIA-SVIZZERA 3-0/ I "piastrellisti" dI Sassuolo fanno volare Mancini

Infine alle ore 21:00 il calendario del giorno verrà chiuso ad Amsterdam da Olanda Austria, ancora per il gruppo C. Avremo già delle nazionali che si qualificheranno agli ottavi? La cosa è ampiamente possibile, ma per saperlo non possiamo fare altro che aspettare che per i risultati degli Europei 2020 si cominci a giocare, nel frattempo noi apriamo a qualche valutazione circa i temi principali che verranno affrontati sui tre campi, provando magari a ipotizzare come potrebbero andare le cose e quali squadre potrebbero avere la meglio nella giornata di giovedì.

DIRETTA/ Italia Svizzera (risultato finale 3-0): tris di Immobile, siamo agli ottavi!

RISULTATI EUROPEI 2020: SITUAZIONE E CONTESTO

Giovedì la giornata dedicata ai risultati degli Europei 2020 è interessante: fallito l’esordio assoluto, la Macedonia del Nord va ancora a caccia dei primi punti di sempre nella fase finale di un grande torneo ma non sarà facile contro l’Ucraina, che nella sua prima partita ha dimostrato di poter fare male offensivamente anche se deve migliorare la sua difesa, e intanto rischia di essere già tagliata fuori qualora dovesse perdere sul neutro di Bucarest. Occhi puntati poi su Olanda e Belgio, che all’esordio hanno vinto segnando tre gol ma in maniera molto diversa: se infatti i Diavoli Rossi hanno dominato contro la Russia, gli orange appunto si sono fatti rimontare due reti di vantaggio dall’Ucraina e, pur meritando totalmente di vincere, hanno rischiato di non farlo. Questa sera però ritrovano De Ligt che viaggia già verso una maglia da titolare, dunque difensivamente le cose potrebbero cambiare per Frank De Boer che sa che, dovesse trovare la stabilità in fase di non possesso, potrebbe fare tanta strada nel corso del torneo…

Risultati Europei 2020, classifica/ Diretta gol live score: l'Italia, ancora un tris!

GRUPPO B

Ore 18:00 Danimarca Belgio

CLASSIFICA: Belgio 3, Finlandia 3, Danimarca 0, Russia 0

GRUPPO C

Ore 15:00 Ucraina Macedonia del Nord

Ore 21:00 Olanda Austria

CLASSIFICA: Austria 3, Olanda 3, Ucraina 0, Macedonia del Nord 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA