Risultati Europei 2020, classifica/ Diretta gol live score gironi E, F (19 giugno)

RISULTATI EUROPEI 2020: C’È PORTOGALLO GERMANIA!

I risultati degli Europei 2020 per sabato 19 giugno ci consegnano tre partite di cartello: siamo nella seconda giornata dei gironi E e F e allora possiamo dire che come al solito si partirà alle ore 15:00, saremo alla Puskas Arena di Budapest per Ungheria Francia. Alle ore 18:00 ecco il secondo appuntamento, qui andiamo nel gruppo E e al La Cartuja di Siviglia è di scena Spagna Polonia; la chiusura sarà alle ore 21:00, nuovamente per il gruppo F e con vista sull’Allianz Arena di Monaco di Baviera, per Portogallo Germania.

Saranno quindi tre partite che ci presentano sei nazionali che sulla carta possono fare strada, addirittura quattro di queste sono tra le principali candidate per vincere il titolo anche se l’esordio ci ha dato indicazioni significative, e due delle protagoniste di oggi devono già risalire la corrente. Vedremo come andranno le cose: aspettando che si giochi, possiamo addentrarci più a fondo nel quadro dei risultati degli Europei 2020 provando a ipotizzare alcuni dei temi principali legati a queste sfide, che sono sicuramente molto interessanti.

RISULTATI EUROPEI 2020: SITUAZIONE E CONTESTO

Il quadro dei risultati degli Europei 2020 per questo sabato è davvero ricco: tra le big non hanno sbagliato l’esordio Portogallo e Francia, ma analizzando le loro prime partite va detto che i Bleus hanno superato la Germania con un’autorete (anche se poi hanno segnato due gol annullati per fuorigioco) mentre i lusitani a sei minuti dal 90’ erano ancora bloccati dall’Ungheria, che per altro si era anche portata in vantaggio – anche qui però tutto cancellato per offside. I campioni in carica hanno poi esagerato con tre reti in 8 minuti, i campioni del mondo hanno comunque dato la sensazione di poter accelerare a piacimento; delle big è la Spagna ad aver deluso, perché certamente la Roja ha dominato contro la Svezia ma ha pagato un peso offensivo davvero scarso, e per di più in un paio di occasioni (una clamorosa) ha rischiato di andare sotto. La Polonia ha pagato una condizione rivedibile di Lewandowski e un’espulsione all’ora di gioco, anche se in generale non ha destato chissà quale impressione; battuta dalla Slovacchia, fronteggia una possibile eliminazione se non riuscirà a esprimere il meglio di sé questo pomeriggio, peccato ci sia di fronte una Spagna comunque superiore e a caccia di rivalsa…

GIRONE E

Ore 18:00 Spagna Polonia

CLASSIFICA: Slovacchia 3, Spagna 1, Svezia 1, Polonia 0

GIRONE F

Ore 15:00 Ungheria Francia

Ore 21:00 Portogallo Germania

CLASSIFICA: Portogallo 3, Francia 3, Germania 0, Ungheria 0



