Risultati Europei 2020, classifica/ Diretta gol live score (oggi 20 giugno)

RISULTATI EUROPEI 2020: SI DECIDE IL GIRONE DELL’ITALIA

Oggi domenica 20 giugno 2021 torna in campo l’Italia, che sarà al centro dell’attenzione per i risultati Europei 2020: infatti sono in programma le due partite di Euro 2020 del girone A, che apriranno la terza giornata della fase a gironi. A questo proposito dobbiamo evidenziare che da oggi si comincia a rispettare la contemporaneità delle partite dello stesso girone, dunque nei prossimi giorni avremo due (come oggi) oppure quattro partite al giorno, ma in sole una o due fasce orarie.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA TURCHIA/ Quote: a Baku una forte presenza "italiana"

Oggi la classifica del girone A ci darà qualche verdetto, anche se il più importante per noi è già arrivato: la qualificazione per gli ottavi di finale di Euro 2020 con una giornata d’anticipo per l’Italia. L’attualità giornaliera ci dice che i risultati Europei 2020 saranno protagonisti alle ore 18.00 con Italia Galles naturalmente allo stadio Olimpico di Roma e in contemporanea con Svizzera Turchia a Baku, l’altra sede del girone A. Nessuna partita in prima serata: una anomalia dovuta al fuso orario con Baku.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GALLES/ Quote: Belotti pronto a prendersi l'attacco

RISULTATI EUROPEI 2020: L’ITALIA

Naturalmente, la partita più attesa oggi pomeriggio per i risultati Europei 2020 sarà proprio il match degli azzurri a Roma. Italia Galles non deciderà la qualificazione che è già sicura per gli uomini di Roberto Mancini, ma deve decretare chi sarà la prima del girone, obiettivo ancora alla portata del Galles dopo il pareggio contro la Svizzera e la vittoria contro la Turchia, anche se per compiere il ribaltone i britannici dovrebbero naturalmente vincere. L’Italia finora ha impressionato tutti: bellissima vittoria al debutto contro la Turchia, bis mercoledì sera contro la Svizzera, in entrambi i casi 3-0 azzurro, sei gol segnati e nessuno subito quindi, per una striscia utile che è arrivata addirittura a 29 partite, con 24 vittorie e cinque pareggi. Bel gioco nella fase offensiva, massima solidità in difesa, una identità di squadra molto evidente: questa Italia sta impressionando tutti, anche all’estero, speriamo dunque di confermarci anche oggi per agguantare il primo posto, anche se non è nemmeno detto che questo sia un vantaggio nel tabellone ad eliminazione diretta…

PRONOSTICI EUROPEI 2020/ Previsioni e quote 20 giugno: Italia a punteggio pieno?

CLASSIFICA EUROPEI 2020: LA SITUAZIONE

I risultati andranno naturalmente ad incidere anche sulla classifica degli Europei 2020 per quanto riguarda il girone A, che finirà proprio oggi. Abbiamo già visto che la lotta per il primo posto è ristretta ad Italia e Galles, con gli azzurri però già certi della qualificaizone mentre i britannici in teoria ancora rischiano qualcosa: potrebbero infatti scivolare al terzo posto in caso di sconfitta unita a una secca vittoria della Svizzera contro la Turchia, anche se pure in quel caso il Galles potrebbe avere buone possibilità di essere ripescata tra le migliori terze (ma dovrebbe attendere i prossimi giorni). Molto più delicata è la partita di Baku tra Svizzera e Turchia: il pareggio non serve a nessuno, sarà necessario vincere ma pure questo potrebbe non bastare, soprattutto alla Turchia che per ora ha zero punti e -5 di differenza reti. Per la Svizzera invece vincere dovrebbe bastare per essere almeno fra le migliori terze, ma in questo caso si dovrebbe poi aspettare i giorni seguenti…

RISULTATI EUROPEI 2020 E CLASSIFICA

GIRONE A

Ore 18.00

Italia Galles

Svizzera Turchia

CLASSIFICA: Italia 6; Galles 4; Svizzera 1; Turchia 0.



© RIPRODUZIONE RISERVATA