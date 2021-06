Risultati Europei 2020, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B (12 giugno)

RISULTATI EUROPEI 2020: IN CAMPO LA SVIZZERA

I risultati degli Europei 2020 ci accompagnano attraverso le tre partite di sabato 12 giugno: dopo Turchia Italia, la partita inaugurale di Roma, vivremo la prima giornata con più match e dunque entreremo nel vivo della competizione. Senza perdere troppo tempo vediamo subito quali sono i match di oggi: alle ore 15:00 Galles Svizzera completerà il programma della prima giornata nel girone A, poi alle ore 18:00 prenderà il via il turno inaugurale del girone B con Danimarca Finlandia che sarà seguita, alle ore 21:00, da Belgio Russia.

Come vediamo dunque dal calendario degli Europei, oggi c’è già parecchia carne al fuoco: bisognerà scoprire cosa succederà nella partita tra le due avversarie dell’Italia, e poi avremo l’esordio di una big come il Belgio che qui vuole finalmente prendersi un grande risultato; aspettando dunque che si giochi, proviamo adesso a presentare quelli che potrebbero essere i temi principali in queste tre partite, sciorinandone gli aspetti interessanti e provando a fare una panoramica generale ma approfondita sui risultati degli Europei 2020 per sabato 12 giugno.

RISULTATI EUROPEI 2020: SITUAZIONE E CONTESTO

Trattandosi di fase a gironi, per i risultati degli Europei 2020 bisogna anche tenere in considerazione le classifiche dei gironi: nel gruppo A qualche discorso potremo già farlo dopo Galles Svizzera, avendo l’Italia già fatto il suo esordio contro la Turchia; sulla carta i rossocrociati sono la seconda forza di questo raggruppamento alle spalle degli azzurri, e dunque già contro i Dragoni dovranno dimostrare di valere questo status avendo avuto un sorteggio non impossibile ma nemmeno così semplice. Nel girone B tutto porta a pensare che il Belgio sarà primo in classifica, ma anche i Diavoli Rossi non possono dare per scontati i loro impegni: la Danimarca per esempio sembra una nazionale in grado di fare il colpo grosso e la qualità certamente non le manca, inoltre la Russia può sempre aumentare il suo livello e rubare punti importanti, anche se chiaramente non parte come favorita. La prima giornata dei gironi, per i risultati degli Europei 2020, darà già qualche indicazione di sorta ma poi naturalmente dovremo aspettare i prossimi turni per avere un quadro più completo e strutturato…

RISULTATI EUROPEI 2020

GIRONE A

Ore 15:00 Galles Svizzera

CLASSIFICA: Galles 0, Italia 0, Svizzera 0, Turchia 0

GIRONE B

Ore 18:00 Danimarca Finlandia

Ore 21:00 Belgio Russia

CLASSIFICA: Belgio 0, Danimarca 0, Finlandia 0, Russia 0



