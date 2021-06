RISULTATI EUROPEI 2020, CLASSIFICHE/ L’Italia per gli ottavi, diretta gol live score

RISULTATI EUROPEI 2020: L’ITALIA AGLI OTTAVI?

I risultati degli Europei 2020 per mercoledì 16 giugno potrebbero consegnarci un’Italia già qualificata agli ottavi di finale. Gli azzurri hanno battuto la Turchia all’esordio (3-0) e sono l’unica nazionale a punteggio pieno nel gruppo A, visto che Galles e Svizzera hanno pareggiato. Vincendo anche contro i rossocrociati, la nazionale di Roberto Mancini si renderebbe loro irraggiungibile (6 punti contro 1 con una partita da giocare) e sarebbe certa di uno dei primi due posti in classifica, perché almeno una tra Turchia e Galles resterebbe dietro. Ad ogni modo, anche un pareggio potrebbe darci gli ottavi anche se in questo caso non sarebbe un traguardo aritmetico: bisognerebbe eventualmente aspettare gli altri gironi per capire se 4 punti sarebbero sufficienti per essere una delle migliori terze, in ogni caso quello che è importante è che entriamo in questa partita con grande ottimismo e poi vedremo quello che succederà a Roma… (agg. di Claudio Franceschini)

STASERA ITALIA SVIZZERA!

I risultati degli Europei 2020 per mercoledì 16 giugno sono particolarmente interessanti, perché è il giorno in cui ritroviamo in campo la nostra nazionale: Italia Svizzera si gioca infatti alle ore 21:00 presso lo stadio Olimpico di Roma, dunque ovviamente stiamo parlando della seconda giornata del gruppo in cui si vivrà anche Turchia Galles, in programma alle ore 18:00 a Baku. Ad aprire il mercoledì sarà Finlandia Russia, alle ore 15:00 a San Pietroburgo, e questo sarà il primo match nella seconda giornata di un gruppo B che proseguirà domani.

Per i risultati degli Europei 2020 allora dobbiamo considerare quali siano le classifiche dei gironi fino a questo momento, perché con il fatto che a qualificarsi sono anche quattro delle migliori terze la situazione per certi versi potrebbe già diventare definitiva questa sera, almeno per quanto riguarda alcune nazionali; prima di lasciare che a parlare siano i campi vediamo allora quello che potrebbe succedere nelle tre partite che oggi compongono il quadro dei risultati degli Europei 2020.

RISULTATI EUROPEI 2020: SITUAZIONE E CONTESTO

Naturalmente i risultati degli Europei 2020 per mercoledì 16 giugno ci portano a considerare soprattutto l’Italia, che dopo lo scintillante esordio contro la Turchia punta quella vittoria che le consegnerebbe la qualificazione agli ottavi di finale, avvicinando anche il primo posto nel girone così da evitare, almeno sulla carta, un incrocio ostico quando si inizierà a giocare dentro o fuori. A Baku invece sarà una sorta di spareggio, ma da questo punto di vista il discorso sulle migliori terze si può ribaltare e, di conseguenza, anche con due sconfitte in due partite la Turchia non sarebbe tagliata fuori ma potrebbe sperare a rigor di logica di essere qualificata agli ottavi, per contro una vittoria consegnerebbe al Galles ottime chance di farcela. Nel gruppo B invece stupisce la Finlandia, anche se va detto che la vittoria sulla Danimarca, pur dovendo concedere i giusti meriti alla nazionale esordiente, non può non essere accompagnata da quanto accaduto a Christian Eriksen. Sia come sia adesso la Finlandia ci crede davvero, la Russia però vuole vincere per evitare l’ennesimo flop nei grandi tornei e ovviamente ci proverà sapendo di avere una buona occasione per rimettersi in carreggiata…

GRUPPO A

Ore 18:00 Turchia Galles

Ore 21:00 Italia Svizzera

CLASSIFICA: Italia 3, Galles 1, Svizzera 1, Turchia 0

GRUPPO B

Ore 15:00 Finlandia Russia

CLASSIFICA: Belgio 3, Finlandia 3, Danimarca 0, Russia 0



