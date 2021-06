Risultati Europei 2020, classifiche/ Diretta gol live score (oggi 13 giugno)

RISULTATI EUROPEI 2020: SI INZIA CON INGHILTERRA CROAZIA

I risultati degli Europei 2020, come da denominazione ufficiale rimasta tale anche con lo slittamento al 2021, entrano sempre più nel vivo perché oggi, domenica 13 giugno 2021, sono in programma altre tre partite con cui faranno il proprio debutto anche il girone C per intero e parzialmente il girone D.

Finora ci sono già state molte emozioni, naturalmente a cominciare dalla partita inaugurale di Roma con l’Italia protagonista venerdì sera, ma oggi Euro 2020 ci farà compagnia dal primo pomeriggio fino a sera. Andiamo allora a dire subito quali saranno le partite di oggi per i risultati Europei 2020, importanti anche per iniziare a delineare le classifiche dei gironi – ovviamente per ora ferme a zero.

Si inizierà alle ore 15.00 a Wembley con Inghilterra Croazia, sicuramente il big-match di giornata, valido per il girone D che così debutterà prima del girone C, che però poi si prenderà la scena a partire dalle ore 18.00 a Bucarest con Austria Macedonia del Nord e poi naturalmente anche con Olanda Ucraina, partita senza dubbio interessante che da calendario è fissata alle ore 21.00 ad Amsterdam.

RISULTATI EUROPEI 2020: IL BIG-MATCH

Come abbiamo già avuto modo di capire, il big-match dei risultati Europei 2020 oggi sarà quello pomeridiano, nobilitato anche dalla ribalta di Wembley, che ospiterà i padroni di casa dell’Inghilterra contro la Croazia per dare il via al girone D di Euro 2020.

Basterebbe dire che si tratta di due delle prime quattro dei Mondiali 2018 per rendere l’idea dell’importanza di Inghilterra Croazia, anche se gli slavi adesso sembrano meno competitivi rispetto a tre anni fa in Russia, di conseguenza la squadra più attesa oggi pomeriggio a Londra dovrebbe essere l’Inghilterra di Gareth Southgate, che dopo le amichevoli di prammatica si presenta ai nastri di partenza degli Europei tra le favorite – anche se gli inglesi nella storia non hanno mai vinto la manifestazione continentale e sono fermi al Mondiale 1966 vinto in casa.

La finale questa volta sarà di nuovo a Wembley e questo potrebbe essere un buon auspicio per l’Inghilterra, ma naturalmente c’è una lunga strada da percorrere per arrivare a domenica 11 luglio…

RISULTATI EUROPEI 2020, CLASSIFICHE

GIRONE C

Ore 18.00 Austria Macedonia del Nord

Ore 21.00 Olanda Ucraina

CLASSIFICA: Austria, Macedonia del Nord, Olanda, Ucraina 0.

GIRONE D

Ore 15.00 Inghilterra Croazia

CLASSIFICA: Croazia, Inghilterra, Repubblica Ceca, Scozia 0



