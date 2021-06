Risultati Europei 2020, classifiche/ Diretta gol live score (oggi 14 giugno)

RISULTATI EUROPEI 2020: SI INIZIA CON SCOZIA REPUBBLICA CECA

I risultati degli Europei 2020, rinviati per Covid al 2021, anche oggi, lunedì 14 giugno 2021, ci regaleranno altri gol ed emozioni, dal momento che sono in programma altre tre partite con cui si completerà la prima giornata del girone D e in seguito faranno il proprio debutto anche le squadre che sono state inserite invece nel girone E. Finora ci sono già state molte emozioni, ma anche oggi Euro 2020 ci farà compagnia dal primo pomeriggio fino a sera, seguendo il calendario degli impegni che abbiamo imparato a conoscere già tra sabato e domenica.

Andiamo allora a dire subito quali saranno le partite di oggi per i risultati Europei 2020, importanti anche per delineare le classifiche dei gironi coinvolti. Si inizierà alle ore 15.00 a Glasgow con Scozia Repubblica Ceca, partita che completerà il girone D per poi lasciare il palcoscenico al girone E, che sarà protagonista a partire dalle ore 18.00 a San Pietroburgo con Polonia Slovacchia e poi naturalmente anche con Spagna Svezia, la partita senza dubbio sulla carta più interessante oggi, che da calendario è fissata alle ore 21.00 a Siviglia.

RISULTATI EUROPEI 2020: IL BIG-MATCH

Come abbiamo già avuto modo di accennare, il big-match dei risultati Europei 2020 oggi sarà quello di prima serata, che vedrà il debutto allo stadio Olimpico La Cartuja di Siviglia (che ha preso il posto di Bilbao) dei padroni di casa della Spagna, opposti alla Svezia nella partita che purtroppo finora ha attirato l’attenzione soprattutto per i casi di positività al Coronavirus che si sono verificati nelle rose di entrambe le Nazionali, ricordandoci che purtroppo il virus è ancora una variabile minacciosa di cui dover tenere conto anche nel mondo del calcio. Con qualche assenza dovuta dunque al Covid ma non solo (si pensi ad esempio alla rinuncia di Zlatan Ibrahimovic), Spagna Svezia sarà comunque una partita molto interessante. Sa qualche anno ormai le Furie Rosse non riescono a lasciare il segno come nel mirabolante ciclo dal 2008 al 2012, con due Europei e un Mondiale vinto: da allora la Spagna non è più riuscita nemmeno a raggiungere alcuna semifinale, vedremo se Euro 2020 riporterà in primo piano il calcio iberico.

RISULTATI EUROPEI 2020, CLASSIFICHE

GIRONE D

Ore 15.00 Scozia Repubblica Ceca

CLASSIFICA: Inghilterra, Croazia, Repubblica Ceca, Scozia 0.

GIRONE E

Ore 18.00 Polonia Slovacchia

Ore 21.00 Spagna Svezia

CLASSIFICA: Polonia, Spagna, Slovacchia, Svezia 0.



