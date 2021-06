Risultati Europei 2020, classifiche/ Diretta gol live score (oggi 18 giugno)

RISULTATI EUROPEI 2020: SI INIZIA CON SVEZIA-SLOVACCHIA

Oggi, venerdì 18 giugno 2021, sarà nuovamente un giorno all’insegna dei risultati Europei 2020: infatti sono in programma altre tre partite di Euro 2020, che sta vivendo la seconda giornata della fase a gironi. Cominciano dunque ad arrivare verdetti magari già definitivi o comunque indicazioni molto importanti circa il valore di tutte le Nazionali in corsa agli Europei 2020, che con un anno di ritardo ci stanno tenendo compagnia. Vedremo allora se oggi ci saranno squadre che potranno già festeggiare, in base alla classifica del proprio girone, la qualificazione per gli ottavi di finale di Euro 2020.

L’attualità giornaliera ci dice che i risultati Europei 2020 si apriranno oggi alle ore 15.00 con Svezia Slovacchia a San Pietroburgo già per il girone E, che dunque precederà il girone D che però diventerà protagonista in seguito: alle ore 18.00 avremo a Glasgow Croazia Repubblica Ceca, che sarà seguita alle ore 21.00 dal derby britannico Inghilterra Scozia a Wembley, Londra.

RISULTATI EUROPEI 2020: IL DERBY

Naturalmente, la partita più attesa stasera per i risultati Europei 2020 sarà proprio il derby britannico di Wembley tra l’Inghilterra e la Scozia, partita sempre molto sentita per motivazioni non solo calcistiche o comunque sportive, perché la rivalità è sempre forte – si pensi ad esempio alle posizioni sulla Brexit, per non tornare indietro nel tempo. Sul campo tuttavia la sfida rischia di essere squilibrata, almeno sulla carta: la superiorità tecnica dell’Inghilterra (che per di più giocherà anche in casa) è netta e lo abbiamo visto anche nella prima giornata, nella quale gli uomini di Gareth Southgate hanno vinto contro la Croazia la rivincita della semifinale dei Mondiali 2018 in Russia, mentre la Scozia ha perso in casa propria contro la Repubblica Ceca. Agli scozzesi servirebbe un miracolo calcistico, la vittoria contro l’Inghilterra che manca dal 1999: sarà la volta buona per centrare la grande impresa?

CLASSIFICHE EUROPEI 2020: LA SITUAZIONE

I risultati andranno naturalmente ad incidere anche sulle classifiche degli Europei 2020 per quanto riguarda i gironi che scenderanno in campo oggi. Nel girone D si riparte con Inghilterra e Repubblica Ceca capoliste a quota 3 punti, mentre Croazia e Scozia sono ferme a quota zero punti. Ecco dunque che inglesi e cechi potrebbero festeggiare già oggi la qualificazione agli ottavi, mentre croati e scozzesi non possono più sbagliare – missione difficile soprattutto per la Scozia, mentre la Croazia ha sicuramente le capacità per provare ad ottenere una vittoria contro la Repubblica Ceca, che naturalmente cambierebbe gli equilibri del gruppo. Quanto al girone E, la Slovacchia ha 3 punti e la Svezia uno: buona base di partenza in entrambi i casi, per gli slovacchi potrebbe essere già festa oggi, mentre per gli svedesi una vittoria sarebbe un’ipoteca sul passaggio del turno, anche se non matematico.

RISULTATI EUROPEI 2020 E CLASSIFICHE

GIRONE D

Ore 18.00 Croazia Repubblica Ceca

Ore 21.00 Inghilterra Scozia

CLASSIFICA: Repubblica Ceca, Inghilterra 3; Croazia, Scozia 0.

GIRONE E

Ore 15.00 Svezia Slovacchia

CLASSIFICA: Slovacchia 3; Svezia, Spagna 1; Polonia 0.



