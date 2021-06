Risultati Europei 2020, classifiche/ Diretta gol live score (oggi 21 giugno)

RISULTATI EUROPEI 2020: OGGI SI DECIDONO GIRONE B E GIRONE C

Oggi, lunedì 21 giugno 2021, sarà un giorno all’insegna dei risultati Europei 2020: infatti sono in programma ben quattro partite di Euro 2020, che sta vivendo la terza giornata della fase a gironi. Questo è il turno caratterizzato dalla contemporaneità tra le partite dello stesso girone, dunque ecco spiegato perché oggi – scendendo in campo ben due gruppi – saranno quattro le partite da seguire con il massimo interesse, anche perché evidentemente siamo giunti al momento dei verdetti definitivi su chi si qualificherà per gli ottavi di finale degli Europei 2020, che con un anno di ritardo ci stanno tenendo compagnia.

L’attualità giornaliera ci dice che i risultati Europei 2020 si apriranno oggi alle ore 18.00 con Ucraina Austria a Bucarest e in contemporanea Macedonia del Nord Olanda ad Amsterdam per il girone C, che dunque precederà il girone B che però diventerà protagonista in seguito: alle ore 21.00 avremo infatti Finlandia Belgio a San Pietroburgo e Russia Danimarca, che invece è in programma a Copenaghen.

RISULTATI EUROPEI 2020: IL BIG MATCH

La partita più attesa stasera per i risultati Europei 2020 potrebbe essere Ucraina Austria, almeno per l’importanza della posta in palio dal momento che le due big Olanda e Belgio hanno già in tasca la qualificazione per gli ottavi di finale. A Bucarest si affrontano due squadre che finora vantano una vittoria e una sconfitta, sicuramente una delle due sarà seconda e potrà fare festa già oggi ma non è escluso che possano avanzare entrambe. Siamo anche curiosi di capire di più il valore di queste due nazionali, che finora hanno entrambe vinto contro la Macedonia del Nord, rispettando i pronostici, e in maniera altrettanto prevedibile hanno invece perso contro l’Olanda. Anche la differenza reti è identica e solo il gol in più segnato dall’Ucraina fa pendere per ora la bilancia dalla parte degli uomini del c.t. Andriy Shevchenko. Proprio per l’equilibrio delle forze in campo scegliamo dunque Ucraina Austria come big-match di questo ricco lunedì di Euro 2020.

CLASSIFICHE EUROPEI 2020: LA SITUAZIONE

I risultati andranno naturalmente ad incidere anche sulle classifiche degli Europei 2020 per quanto riguarda i gironi che scenderanno in campo oggi, completando i rispettivi cammini. Nel girone B il Belgio è già qualificato per gli ottavi grazie a due vittorie, Russia e Finlandia in teoria potrebbero giocarsi il secondo posto ma attenzione alla Danimarca, che con una vittoria rientrerebbe prepotentemente in gioco e, se il Belgio vincesse contro la Finlandia, potrebbe addirittura sperare nel secondo posto con arrivo delle tre squadre a pari punti. Sulla carta la situazione nel girone C è simile, in realtà vi sono delle differenze: grazie al vantaggio negli scontri diretti, l’Olanda è già certa del primo posto; le inseguitrici si affrontano fra di loro dunque il secondo posto andrà sicuramente a Ucraina oppure Austria, che in caso di pareggio potrebbero anche andare avanti a braccetto – però l’Austria sarebbe terza e naturalmente dovrebbe aspettare il quadro completo per i ripescaggi.

RISULTATI EUROPEI 2020 E CLASSIFICHE

GIRONE B

Ore 21.00

Finlandia Belgio

Russia Danimarca

CLASSIFICA: Belgio 6; Russia, Finlandia 3; Danimarca 0.

GIRONE C

Ore 18.00

Macedonia del Nord Olanda

Ucraina Austria

CLASSIFICA: Olanda 6; Ucraina, Austria 3; Macedonia del Nord 0.



