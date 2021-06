Risultati Europei 2020, classifiche/ Diretta gol live score (oggi 23 giugno)

RISULTATI EUROPEI 2020: OGGI SI DECIDE IL GIRONE DI FERRO!

Oggi, mercoledì 23 giugno 2021, calerà il sipario sulla fase a gironi di Euro 2020 e sarà una giornata ricchissima di partite ed emozioni per i risultati Europei 2020: infatti sono in programma altre quattro partite, che chiuderanno la terza e ultima giornata anche per i gironi E ed F. Per illustrare l’importanza di queste sfide, basterebbe dire che le otto squadre che scenderanno in campo nelle prossime ore hanno tutte la speranza di qualificarsi per gli ottavi ma nessuna ne ha certezza, anche se ovviamente per chi è messo meglio in classifica potrebbe bastare poco – in certi casi anche perdendo si potrebbe andare avanti.

Le premesse per una serata di grandi emozioni comunque ci sono tutte, per completare il quadro delle qualificate agli ottavi di finale di Euro 2020 c’è ancora molto da vivere. I risultati Europei 2020 si apriranno oggi alle ore 18.00 con le due partite del girone E naturalmente in contemporanea, che saranno Svezia Polonia a San Pietroburgo e Slovacchia Spagna a Siviglia. Alle ore 21.00 sarà invece la volta del girone F, che ci proporrà Germania Ungheria a Monaco di Baviera e Portogallo Francia a Budapest.

RISULTATI EUROPEI 2020: IL BIG-MATCH

Naturalmente, la partita più attesa stasera per i risultati Europei 2020 sarà quella a Budapest tra Portogallo e Francia – non soltanto perché sarà la rivincita della finale di cinque anni fa. Dopo un ottimo esordio che aveva visto il Portogallo vincere contro l’Ungheria e la Francia battere la Germania in casa sua, la seconda giornata ha decisamente complicato la situazione di lusitani e galletti. CR7 e compagni hanno perso in Germania, mentre i Bleus campioni del Mondo in carica hanno solo pareggiato contro l’Ungheria. Questo significa che ci si giocherà praticamente tutto stasera: la Francia grazie a un punto in più potrebbe forse cavarsela anche in caso di sconfitta, che è invece uno scenario da evitare a tutti i costi per il Portogallo. Cinque anni dopo Saint Denis 2016, di fatto sarà ancora una volta una “finale” tra Portogallo e Francia, anche se questa volta ci sarà in palio “solo” l’accesso agli ottavi di finale.

CLASSIFICHE EUROPEI 2020: LA SITUAZIONE

I risultati andranno naturalmente ad incidere anche sulle classifiche degli Europei 2020 per quanto riguarda i gironi che scenderanno in campo oggi, tra l’altro ancora aperti a tutte le ipotesi. Nel girone E appare delicata la situazione della Spagna, grande favorita ma solo terza dopo i due pareggi d’apertura: serve vincere contro la Slovacchia a Siviglia, impresa di certo non impossibile per le Furie Rosse ma che a questo punto è bene non dare per scontata. La Svezia invece è messa meglio e con una vittoria blinderebbe anche il primo posto. Altrettanto complicata la situazione nel girone F: la Germania però adesso è messa bene, mentre lo scontro diretto tra Francia e Portogallo, come abbiamo già ampiamente visto, sarà delicatissimo soprattutto per i lusitani campioni d’Europa in carica, per i quali una sconfitta potrebbe essere fatale.

RISULTATI EUROPEI 2020 E CLASSIFICHE

GIRONE E

Ore 18.00

Svezia Polonia

Slovacchia Spagna

CLASSIFICA: Svezia 4; Slovacchia 3; Spagna 2; Polonia 1.

GIRONE F

Ore 21.00

Germania Ungheria

Portogallo Francia

CLASSIFICA: Francia 4; Germania, Portogallo 3; Ungheria 1.



