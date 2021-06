Risultati Europei 2020/ Diretta gol live score degli ottavi (oggi 28 giugno)

RISULTATI EUROPEI 2020, OTTAVI: OGGI TOCCA A FRANCIA E SPAGNA

Oggi, lunedì 28 giugno 2021, altre grandi emozioni ci arriveranno dai risultati Europei 2020: siamo naturalmente agli ottavi di finale, che sono cominciati sabato e si completeranno domani, oggi vivremo altre due partite valide per questo primo turno ad eliminazione diretta e saranno sfide affascinanti, con tanti campioni in campo. Naturalmente ricordiamo che i pareggi non sono più possibili nei risultati Europei 2020, dunque in caso di parità al triplice fischio finale si proseguirà con i tempi supplementari ed eventualmente poi anche con i calci di rigore per decretare quali saranno le due formazioni che si qualificheranno per i quarti di finale dagli ottavi di oggi.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA SPAGNA/ Quote: Dalic perde l'esperienza di Lovren

Ecco il propgramma dunque delle prossime ore: la giornata di lunedì 28 giugno 2021 si aprirà per Euro 2020 alle ore 18.00 con Croazia Spagna allo stadio Parken di Copenaghen, mentre alle ore 21.00 l’appuntamento sarà presso lo stadio Arena Nationala di Bucarest, dove potremo assistere a Francia Svizzera. In questo caso poi i due ottavi del giorno vanno a comporre lo stesso quarto: venerdì a San Pietroburgo si affronteranno proprio i vincitori di Croazia Spagna con quelli di Francia Svizzera.

PRONOSTICI EUROPEI 2020/ Previsioni e quote: cosa accadrà a Copenaghen?

RISULTATI EUROPEI 2020: I CAMPIONI IN CARICA

Naturalmente, i risultati Europei 2020 ci offriranno due sfide davvero intriganti oggi. Noi adesso vogliamo approfondire l’analisi del momento della Francia, che si è presentata a Euro 2020 con il favore dei pronostici in quanto campionessa del Mondo in carica e verosimilmente Nazionale con la rosa migliore di tutte, con l’aggiunta del reintegro di Karim Benzema a rendere ancora più devastante la rosa a disposizione di Didier Deschamps. Finora, dobbiamo dire che tutto sommato il primo obiettivo è stato raggiunto: la Francia infatti ha vinto il girone F, senza dubbio il più difficile. Vi sono state però luci ed ombre: molto bella ad esempio la vittoria al debutto contro la Germania, anche se maturata su autorete; decisamente meno convincente il sofferto pareggio contro l’Ungheria nella seconda giornata; buona infine la prestazione contro il Portogallo nell’ultima giornata, ma il pareggio è stato ottenuto grazie anche a un rigore molto dubbio. Oggi vedremo i Bleus contro la Svizzera, la Francia deve andare in crescendo se vuole confermarsi come prima favorita…

Euro 2020, Uefa: “Ok a bandiere arcobaleno negli stadi”/ “Non sono simboli politici”

RISULTATI EUROPEI 2020, OTTAVI DI FINALE

Ore 18.00 Croazia Spagna

Ore 21.00 Francia Svizzera



© RIPRODUZIONE RISERVATA