Risultati Europei 2020/ Diretta gol live score ottavi: ecco gli azzurri! (26 giugno)

RISULTATI EUROPEI 2020: ITALIA AUSTRIA ANIMA IL SABATO!

Finalmente, sabato 26 giugno, i risultati degli Europei 2020 ci conducono agli ottavi di finale e, come surplus, la nostra nazionale è subito in campo: Galles Danimarca si giocherà alle ore 18:00 ad Amsterdam, e inaugurerà la fase ad eliminazione diretta del torneo, ma alle ore 21:00 ci sposteremo a Wembley per Italia Austria nella speranza che gli azzurri, cui è andata decisamente bene nell’accoppiamento, possa fare un ulteriore passo avanti e regalarsi il quarto che verrà disputato all’Allianz Arena. Dall’Italia alla Germania passando per l’Inghilterra?

Roberto Mancini spera che sia così, ma naturalmente non dovrà sottovalutare l’avversaria di oggi. Alla Johan Cruyff Arena si gioca invece un ottavo tra due outsider degli Europei 2020; il Galles però aveva già timbrato uno straordinario risultato cinque anni fa, la Danimarca ha scritto una delle pagine più sorprendenti del calcio di tutti i tempi e soprattutto, guardando al presente, sembra aver dato una svolta dopo un avvio complesso e adesso ci crede, perché certamente la sua nazionale ha qualcosa in più dei Dragoni. Vedremo allora cosa succederà nei risultati degli Europei 2020 per oggi, intanto presentiamone i temi principali.

RISULTATI EUROPEI 2020: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati degli Europei 2020 per le partite che aprono gli ottavi di finale avranno ovviamente il loro highlight su Wembley, almeno per quanto ci riguarda: oltre a essere favorita contro l’Austria, seconda nel gruppo B alle spalle dell’Olanda, la nostra nazionale ha anche impressionato gli addetti ai lavori per il modo in cui ha condotto il suo girone, segnando 7 gol senza subirne e riuscendo in questo modo a dominare le sue avversarie. I detrattori, o magari solo scettici e pessimisti, diranno che fino a questo momento l’Italia non ha dovuto affrontare nazionali di primo livello; questo è senza dubbio vero, ma è altrettanto un fatto che gli azzurri di Mancini abbiano fatto vedere un calcio scintillante e di qualità, creando tante occasioni da rete e soprattutto subendo pochissimo, tanto che i tiri nel nostro specchio della porta sono due. Un’Italia che finalmente gioca senza calcoli, che diverte e si diverte, che ci crede: arrivare in fondo è francamente e sinceramente possibile, e dunque vedremo cosa succederà contro l’Austria così come bisognerà stabilire chi tra Galles e Danimarca guadagnerà il biglietto per Baku, dove i Dragoni hanno già giocato due partite del gruppo A.

RISULTATI EUROPEI 2020: OTTAVI DI FINALE

Ore 18:00 Galles Danimarca

Ore 21:00 Italia Austria



