Risultati Europei 2020/ Diretta gol live score ottavi: sfide apertissime oggi

RISULTATI EUROPEI 2020: GLI OTTAVI IN PROGRAMMA OGGI

Siamo finalmente entrati nel vivo della fase più calda degli Europei 2020, i di cui risultati oggi andranno ad arricchire il quadro degli ottavi di finale, cominciati solo ieri e aperti dall’Italia di Roberto Mancini. Siamo dunque impazienti di dare di nuovo la parola al campo: con oggi, domenica 27 giugno 2021 pure ci faranno compagnia solo due partite, ma entrambe davvero bollenti e dall’esito affatto scontato: andiamo subito a vedere quali sono.

Calendario alla mano vediamo che primo appuntamento oggi sarà alle ore 18.00 con l’incontro tra Olanda e Repubblica Ceca, atteso tra le mura della Puskas Arena di Budapest: secondo banco di prova previsto invece solo alle ore 21.00 tra Belgio e Portogallo, che si accenderà allo stadio La Cartuja di Siviglia.

RISULTATI EUROPEI 2021, IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola al campo e dunque scoprire i risultati degli Europei 2020 per gli ottavi di finale previsti, pure ci pare necessario dare un migliore e più completo contesto alle sfide che ci faranno compagnia. Cominciamo allora dalla partita di Budapest, che vede l’Olanda di De Boer protagonista: gli oranje hanno infatti chiuso da leader il girone C, facendo bottino pieno contro Austria, Ucraina e Macedonia del nord e con merito risultano i favoriti quest’oggi. Pure contro una squadra coriacea come quella ceca del ct Silhavy, che ha staccato il pass per gli ottavi di finale qualificandosi come migliore terza, alle spalle del Portogallo (avendo chiudo da terza con 4 punti il gruppo D, dietro a Inghilterra e Croazia).

Spazio poi al big match tra Belgio e Portogallo, sfida che pure vedrà fronteggiarsi due giganti del campionato della Serie A come l’interista Romelu Lukaku e lo juventino Cristiano Ronaldo. L’incontro è certo dei più caldi considerato il valore e le ambizioni delle due squadre: da una parte ecco i diavoli rossi, quasi impeccabili nella fase a gironi, che hanno chiuso a bottino pieno nel gruppo B, davanti a Danimarca, Finlandia e Russia. Contro i lusitani che invece hanno commesso qualche scivolone di troppo fino a qui, pure in gruppo quasi impossibile come quello F con Francia e Germania: Cr7 e compagni pure si sono qualificati come miglior terza classificata e ora sono pronti a regalare scintille nel tabellone finale. Chissà però che dirà il campo!

RISULTATI EUROPEI 2020 – OTTAVI

Ore 18.00 Olanda-Repubblica Ceca

Ore 21.00 Belgio-Portogallo



