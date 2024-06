Risultati Europei 2024, classifiche gironi A, B/ Diretta gol live score delle partite (2^ giornata 19 giugno)

RISULTATI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE GIRONI: TORNANO CROAZIA E GERMANIA!

Mercoledì 19 giugno è la giornata che con i risultati degli Europei 2024 ci conduce alla seconda giornata dei gironi: ieri si è completato l’esordio delle ultime nazionali impegnate nella manifestazione, oggi dalle ore 15:00 seconda tornata di partite con occhi fissi in particolare su Croazia Albania (ore 15:00) perché siamo nel girone B dell’Italia, che giocherà domani nel big match contro la Spagna. Alle ore 18:00 invece ecco il girone A con il primo incrocio che sarà Germania Ungheria, poi alle ore 21:00 avremo Scozia Svizzera e allora sarà interessante valutare anche e soprattutto come cambieranno le classifiche dei gironi.

Diretta/ Portogallo Repubblica Ceca (risultato finale 2-1): decide Francisco Conceicao! (18 giugno)

Per esempio: già oggi nel girone A potremmo arrivare a vedere la prima nazionale eliminata. Magari non aritmeticamente visto che, come sappiamo, si qualificano agli ottavi anche le quattro migliori terze, ma è chiaro che, avendo subito un 1-5 dalla Germania all’esordio, la Scozia non possa permettersi un passo falso contro la Svizzera ma questo vale anche per l’Ungheria, che ha incassato tre reti dai tedeschi padroni di casa ma per il momento è messa meglio degli scozzesi dal punto di vista della differenza reti. Cosa che potrebbe cambiare già stasera, dunque adesso proviamo ad addentrarci ancor più nei risultati degli Europei 2024.

RISULTATI EUROPEI 2024, CLASSIFICA GIRONE F/ Conceicao gol, +3 Portogallo. Diretta gol live score (18 giugno)

RISULTATI EUROPEI 2024: IL CONTESTO DELLA GIORNATA

I risultati degli Europei 2024 ci presentano allora il ritorno in campo della Germania: i padroni di casa avevano chiaramente parecchia pressione nel loro esordio. Nazionale sotto i riflettori per essere quella ospitante, ma anche per i risultati poco brillanti dell’ultimo periodo, tanto che dopo una sonora sconfitta contro il Giappone Hansi Flick era stato esonerato a favore di Julian Nagelsmann. Una rondine non fa primavera e una partita non ci può dire tutto, ma certamente la prova che la Germania ha messo in campo contro la Scozia è stata di tutto rispetto: cinque gol e pratica già chiusa nei primi minuti, adesso i tedeschi hanno il compito di confermarsi e centrare gli ottavi in anticipo.

DIRETTA/ Turchia Georgia (risultato finale 3-1): buona la prima, Guler regala la vittoria (18 giugno)

Nell’altra partita del girone A dunque ha una bella occasione la Svizzera, una nazionale che si presenta ai grandi tornei sempre con qualche punto di domanda; tre anni fa era stata brillante, raggiungendo i quarti con eliminazione ai danni della Francia, ora è partita bene battendo la sempre insidiosa Ungheria e contro la Scozia, che ha già come detto le spalle al muro, può arrivare una vittoria utile per timbrare gli ottavi di finale per poi dedicarsi senza troppe pressioni allo spareggio contro la Germania per il primo posto in classifica. Questo, ovviamente, sempre che non arrivino sorprese dall’altra partita ma è quello che scopriremo tra poco con i risultati degli Europei 2024.

RISULTATI EUROPEI 2024: 2^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:00 Germania Ungheria

Ore 21:00 Scozia Svizzera

CLASSIFICA GIRONE A: Germania 3, Svizzera 3, Ungheria 0, Scozia 0

GIRONE B

Ore 15:00 Croazia Albania

CLASSIFICA GIRONE B: Spagna 3, Italia 3, Albania 0, Croazia 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA