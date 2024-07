RISULTATI EUROPEI 2024/ Gli “incroci” fra Nazionali e stadi! Diretta gol live score ottavi (oggi 1 luglio)

RISULTATI EUROPEI 2024: NAZIONALI E STADI

Curiosando in vista dei risultati degli Europei 2024 possiamo citare un dato se non altro di colore, ma che potrebbe anche essere importante nelle due partite di stasera: ovvero, se le nazionali impegnate negli ottavi abbiano già giocato nello stadio che le ospiterà questa sera. Iniziando dalla prima partita, in Francia Belgio sono solo i Bleus a tornare in un impianto che li ha visti protagonisti nel girone: alla Merkur Spiel Arena infatti la Francia aveva giocato la sua partita inaugurale, e a Düsseldorf aveva battuto l’Austria grazie all’autorete di Maximilian Wöber. Il Belgio, invece, in questo stadio disputa oggi la sua prima partita agli Europei 2024.

DIRETTA FRANCIA BELGIO/ Video streaming tv: una storia che dura da 120 anni! (ottavi Europei 2024, 1 luglio)

Per quanto riguarda invece Portogallo Slovenia, il Waldstadion di Francoforte sarà una novità per i lusitani che hanno affrontato le partite del girone F a Lipsia, Dortmund e Gelsenkirchen; ma anche per la Slovenia che è stata invece impegnata a Stoccarda, Monaco di Baviera e Colonia. Il girone C ha avuto il Waldstadion come impianto, ma la partita che si è giocata a Francoforte è stata Danimarca Inghilterra per la seconda giornata. Dunque per tre nazionali su quattro sarà un esordio nello stadio di competenza nei risultati degli Europei 2024, la Francia invece torna sull’unico campo in cui ha vinto una partita del torneo e spera che questo possa essere un altro fattore per superare il Belgio, staremo a vedere se le cose andranno in questo modo. (agg. di Claudio Franceschini)

FORMAZIONI PORTOGALLO SLOVENIA/ Quote, Timi Max Elsnik sarà protagonista? (Europei 2024, oggi 1 luglio)

TOCCA A FRANCIA E PORTOGALLO!

Terza giornata dedicata agli ottavi di finale, terzo viaggio nei risultati degli Europei 2024: è lunedì 1 luglio e si giocano oggi Francia Belgio, alle ore 18:00, e Portogallo Slovenia alle ore 21:00. Si tratta di due sfide intriganti, per motivi che possiamo definire diversi: nella prima si affrontano certamente due big del calcio europeo, la Francia vice campione del mondo in carica e forse oggi la nazionale di riferimento per tutto il movimento continentale e non solo, e poi il Belgio che è stato anche al primo posto del ranking FIFA e ha sviluppato una generazione di grandi talenti che però non è mai andata oltre un comunque ottimo terzo posto al Mondiale.

FORMAZIONI FRANCIA BELGIO/ Quote, il grande ritorno di N'Golo Kante (Europei 2024, 1 luglio)

Nell’altro ottavo di finale invece i risultati degli Europei 2024 ci propongono una delle grandi sorprese del torneo, la piccola Slovenia che deve ancora perdere la sua prima partita, si è qualificata con un solidissimo pareggio contro l’Inghilterra e ha le sue convinzioni, ovvero quella di avere tutto da guadagnare da questo incredibile viaggio, che ora potrebbe portare a uno straordinario quarto visto che il Portogallo qualche crepa l’ha mostrata, pur rimanendo ovviamente favorito. Scopriremo tutto tra qualche ora, quando per i risultati degli Europei 2024 si tornerà a giocare, e francamente non vediamo l’ora di scendere in campo con queste nazionali.

RISULTATI EUROPEI 2024: LE BIG PER IL RISCATTO

L’ottavo di finale più “nobile” nei risultati degli Europei 2024 di oggi è chiaramente Francia Belgio: lo abbiamo già presentato, si tratta di due nazionali chiamate al riscatto perché nel primo turno hanno brillato davvero poco. Grande arsenale offensivo a disposizione, ma solo due gol a testa: per la Francia uno su rigore e un’autorete, dunque si va ancora a caccia del primo vero gol su azione, per il Belgio invece due reti contro la Romania e di conseguenza le altre due partite chiuse senza segnare, palesando una difficoltà nel mettere la palla in porta che si era già vista nel corso del deludente Mondiale in Qatar.

Nessuna delle due ha vinto il suo girone e già questa è una grande sorpresa; in più bisogna anche dire che entrambe hanno fatto vedere di avere molto da migliorare per arrivare in fondo, anche se poi è giusto dire che nazionali come questa possono sempre crescere di colpi, quasi in automatico, quando si tratta di vincere o tornare a casa. Questo è vero soprattutto per la Francia degli ultimi anni, mentre francamente il Belgio, dopo essere salito sul podio in Russia, ha deluso le attese e si avvia alla conclusione della generazione d’oro senza gioie, anzi con parecchie delusioni cui fare fronte. Vedremo, del resto i risultati degli Europei 2024 ci diranno quali nazionali si qualificheranno ai quarti di finale.

RISULTATI EUROPEI 2024: OTTAVI DI FINALE

Ore 18:00 Francia Belgio

Ore 21:00 Portogallo Slovenia











© RIPRODUZIONE RISERVATA