RISULTATI EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025, CLASSIFICHE: L’ITALIA SI GIOCA TUTTO

La tensione e l’attesa salgono ad altissimi livelli oggi, venerdì 11 luglio, perché per i risultati Europei calcio femminile 2025 sarà la sera fondamentale per l’Italia, attesa dalla terza e ultima fatica nel girone B, il match più difficile che dovrà dirci se le Azzurre conquisteranno un posto nei quarti di finale del torneo.

Inutile girarci attorno: lunedì è stata un’occasione sprecata contro il Portogallo, l’Italia infatti era in vantaggio fino al minuto 89 e con la vittoria si sarebbe qualificata con una giornata d’anticipo, mentre adesso ci sarà un duello a distanza in classifica proprio con le lusitane nelle due partite delle ore 21.00, stante la contemporaneità in questo turno.

Fissiamo allora innanzitutto i due appuntamenti di questa sera per i risultati Europei calcio femminile 2025: il big-match sarà Italia Spagna allo stadio di Berna, ma sarà necessario seguire con la massima attenzione anche ciò che succederà a Sion, dove invece avrà luogo la partita Portogallo Belgio.

La classifica del girone B ci dice che la Spagna con 6 punti è già qualificata ai quarti; l’Italia a quota 4 potrebbe sorpassarla in caso di vittoria, ma la priorità ovviamente è non farsi beffare dal Portogallo, che per il momento ha un solo punto. Già eliminato invece il Belgio, che finora ha raccolto due sconfitte e quindi 0 punti.

RISULTATI EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025, CLASSIFICHE: IL DUELLO CON IL PORTOGALLO

Sono allora Italia e Portogallo al centro dell’attenzione questa sera per i risultati Europei calcio femminile 2025. Le Azzurre rischiano solamente in caso di sconfitta contro la Spagna e contemporanea vittoria delle lusitane contro il Belgio, quindi abbiamo un vantaggio non trascurabile, però bisogna dire che fare risultato contro le campionesse del Mondo non sarà facile, mentre il Portogallo potrebbe essere favorito contro il Belgio anche solo per una questione di motivazioni evidentemente a questo punto superiori.

A parità di punti conterebbe la differenza reti, che per il momento è nettamente in nostro favore, con l’Italia a +1 e il Portogallo invece a -5, quindi un obiettivo minimo potrebbe essere quello di contenere i danni contro la Spagna, che finora ha vinto 5-0 contro il Portogallo e 6-2 contro il Belgio. Una sconfitta di misura costringerebbe il Portogallo a vincere con ampio scarto, di certo però sarà una serata che ci regalerà molte emozioni in compagnia dei risultati Europei calcio femminile 2025…

CLASSIFICA: Spagna 6; Italia 4; Portogallo 1; Belgio 0.