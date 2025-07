Risultati Europei calcio femminile 2025, classifiche e diretta gol live score partite seconda giornata del girone B: riecco l’Italia (oggi lunedì 7 luglio)

RISULTATI EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025, CLASSIFICHE: SI GIOCA

Il lunedì in compagnia dei risultati Europei calcio femminile 2025 comincia quindi con Spagna Belgio, partita che mette sotto i riflettori le iberiche, campionesse del Mondo in carica e detentrici anche della Nations League che ha confermato l’attuale forza della Spagna nel panorama internazionale del calcio femminile. Se qualcuno pensa che sia normale avere la Nazionale iberica ai massimi livelli, è bene in realtà ricordare che la crescita della Spagna femminile è davvero molto recente: fino al 2011 non aveva mai nemmeno partecipato alla fase finale di un Mondiale, nel 2015 è uscita ai gironi, nel 2019 agli ottavi e nel 2023 ha vinto.

Discorso ancora più evidente per le Olimpiadi, dove la Spagna ha debuttato solamente a Parigi 2024, raggiungendo subito i quarti di finale, che invece sono una sorta di “maledizione” per le ragazze della Spagna agli Europei, con le ultime tre partecipazioni che sono appunto terminate tutte ai quarti. Il movimento però è cresciuto sempre più, la Spagna avrà certamente ambizioni ancora più alte nei risultati Europei calcio femminile 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025, CLASSIFICHE: TORNA IN CAMPO L’ITALIA

Oggi, lunedì 7 luglio, l’Italia torna in campo per i risultati Europei calcio femminile 2025 perché l’appuntamento sarà con le due partite della seconda giornata per il girone B, che è appunto quello delle Azzurre del c.t. Andrea Soncin, reduci dalla preziosa vittoria contro il Belgio al debutto, per mettere in positivo la classifica che già oggi potrebbe emettere verdetti.

Infatti, oltre alla vittoria delle Azzurre contro il Belgio firmata dal gol di Arianna Caruso, è arrivato anche il prevedibile successo della Spagna iridata con un perentorio 5-0 rifilato alle cugine iberiche del Portogallo, per cui ovviamente Italia e Spagna comandano con 3 punti e oggi avranno l’occasione d’oro per qualificarsi ai quarti con un turno d’anticipo.

Lo scontro stellare con le campionesse del Mondo sarà infatti nella terza e ultima giornata, mentre oggi i risultati Europei calcio femminile 2025 si apriranno alle ore 18.00 con Spagna Belgio allo stadio di Thun. Favorite certamente le iberiche, sebbene sulla carta potrebbe essere un test già più significativo rispetto al facile debutto.

Per l’Italia potrebbe essere gradita una vittoria proprio della Spagna, perché lascerebbe ancora a zero il Belgio e avvicinerebbe quindi le Azzurre al ritorno ai quarti di finale dopo due uscite consecutive nella fase a gironi, ancora prima che la nostra Nazionale scenda in campo nel match di prima serata.

RISULTATI EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025, CLASSIFICHE: FOCUS SULLE AZZURRE

Di conseguenza è facile capire che per noi il momento più importante del lunedì nei risultati Europei calcio femminile 2025 sarà evidentemente alle ore 21.00, quando lo stadio di Ginevra sarà teatro di Italia Portogallo. Il debutto ha portato segnali molto positivi, il Belgio era stata la nostra bestia nera nella scorsa edizione e averlo battuto ci ha fatto compiere immediatamente un passo davvero importante verso i quarti di finale, oggi sarà un esame di personalità perché questa è evidentemente la partita da non sbagliare.

Teoricamente il Portogallo è l’anello debole del girone, ha esordito incassando cinque gol e per le lusitane le speranze di qualificazione sembrano già ridotte al lumicino, ma sarebbe un delitto cullarsi sugli allori pensando che il più sia fatto dopo una sola partita. L’obiettivo è chiaro: timbrare la qualificazione ai quarti già oggi per i risultati Europei calcio femminile 2025 e poi godersi il big-match di venerdì contro la Spagna per provare a lottare per il primato nella classifica del girone, che sarebbe la proverbiale ciliegina sulla torta.

RISULTATI EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025

GIRONE B

LIVE Spagna Belgio 1-0 (22′ Putellas)

Ore 21.00 Italia Portogallo

CLASSIFICA: Spagna, Italia 3; Belgio, Portogallo 0.