Risultati Europei calcio femminile 2025, classifiche e diretta gol live score delle partite nella prima giornata del girone C (oggi venerdì 4 luglio)

RISULTATI EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025, CLASSIFICHE: OGGI DEBUTTA IL GIRONE C

Ogni giorno è dedicato a un gruppo diverso: oggi, venerdì 4 luglio, per i risultati Europei calcio femminile 2025 sarà quindi la volta del debutto per le squadre che il sorteggio ha inserito nel girone C – una formula che ci piace, con ritmi umani e che consente a ogni Nazionale di ricevere l’attenzione che merita.

Diretta/ Spagna Portogallo donne (risultato finale 5-0): grande successo delle Furie Rosse! (oggi 3 luglio)

Al di là di queste considerazioni, è naturalmente l’aspetto agonistico a prendere il sopravvento: ha già debuttato ieri l’Italia, oggi alle ore 18.00 lo stadio di Ginevra ospiterà la sfida nordica Danimarca Svezia tra due Nazionali entrambe di ottima tradizione nel calcio femminile, anche se la Svezia è un gradino sopra alle cugine danesi.

Risultati europei donne 2025, classifiche/ Vince l'Italia! Diretta gol live score (oggi 3 luglio)

Guai comunque a sottovalutare la Danimarca, che per ben sei volte nella storia è entrata fra le prime quattro agli Europei, con il secondo posto del 2017 come migliore risultato. Nel 2022 tuttavia le danesi si erano fermate ai gironi e allora il “derby” di oggi sarà già fondamentale per capire se stavolta le ambizioni potranno essere maggiori.

La Svezia invece quando si parla di calcio femminile è sempre un solidissimo riferimento: la gioia più grande è ancora il successo agli Europei 1984, ma anche limitandoci ad anni decisamente più recenti abbiamo i due argenti olimpici del 2016 e del 2021 più i due bronzi mondiali del 2019 e 2023, quindi attenzione altissima per le scandinave nei risultati Europei calcio femminile 2025.

DIRETTA/ Italia Belgio donne (risultato finale 1-0): la decide Caruso! (Europei 2025 oggi 3 luglio)

RISULTATI EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025, CLASSIFICHE: LE PARTITE DEL GIORNO

Insomma, il derby scandinavo sarà un ottimo avvio per il girone C nei risultati Europei calcio femminile 2025, poi alle ore 21.00 ci sposteremo almeno virtualmente a San Gallo, per seguire invece Germania Polonia. Qui d’istinto l’attenzione va alle tedesche, che d’altronde vantano due ori mondiali nel 2003 e 2007, l’oro olimpico del 2016 e addirittura otto ori europei. Insomma, al femminile vale ancora molto la frase di Gary Lineker secondo cui a calcio si gioca undici contro undici “e alla fine vincono i tedeschi”.

A volere essere pignoli, le vittorie mancano da qualche anno, ma l’argento europeo del 2022 e il bronzo olimpico dell’anno scorso dimostrano che la Germania è sempre presente ai vertici del calcio femminile. Missione quindi complicata per la Polonia, teorica cenerentola del girone essendo al proprio debutto nella fase finale di un grande evento: anche questa dunque è una bella notizia, i risultati Europei calcio femminile 2025 infatti in questo modo ci ricordano che il movimento rosa si sta allargando sempre più…

RISULTATI EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025

Ore 18.00 Danimarca Svezia

Ore 21.00 Germania Polonia