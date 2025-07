Risultati Europei calcio femminile 2025, classifiche e diretta gol live score delle partite per la seconda giornata del girone C (oggi martedì 8 luglio)

RISULTATI EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025, CLASSIFICHE: SI GIOCA!

Siamo al via di Germania Danimarca che aprirà anche oggi i risultati Europei calcio femminile 2025, nella prima giornata le tedesche hanno vinto bene per 2-0, quindi hanno la difesa imbattuta, mentre la Danimarca è ancora alla ricerca del primo gol dopo avere perso per 1-0 contro la Svezia. Nella Germania si è messa in particolare evidenza Jule Brand, che a 22 anni ha segnato il gol che ha aperto le marcature contro le polacche, ma non è di certo una novità perché, nonostante l’ancora giovane età, è già al quarto grande evento consecutivo dopo la precedente edizione degli Europei nel 2022, i Mondiali nel 2023 e le Olimpiadi nel 2024.

DIRETTA/ Germania Danimarca donne (risultato 0-0) video streaming tv: il match inizia! (oggi 8 luglio)

La Germania punta a riconquistare quel titolo che le manca dal 2013, un digiuno già insolitamente lungo per la Nazionale che per decenni ha letteralmente dominato il calcio femminile europeo, vedremo per il momento se arriverà la qualificazione per i quarti di finale già con una giornata d’anticipo. La parola può quindi passare davvero ai risultati Europei calcio femminile 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video Spagna Belgio donne (6-2)/ Highlights e gol: spagnole ai quarti (Europei 2025, 7 luglio 2025)

EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025, CLASSIFICHE: RIECCO IL GIRONE C

Ogni giorno un gruppo, ormai lo sappiamo a memoria: oggi, martedì 8 luglio, per i risultati Europei calcio femminile 2025 sarà quindi la volta delle partite della seconda giornata per il girone C, che vede una situazione molto simile a quella che ieri era stata nel girone dell’Italia, perché le due vincenti della prima giornata affronteranno le due sconfitte.

Insomma, la situazione in classifica potrebbe chiarirsi in modo già definitivo se Germania e Svezia riuscissero a concedere il bis, mentre a Danimarca e Polonia toccherà il compito di provare a invertire la tendenza per arrivare all’ultima giornata potendosi ancora giocare chance di qualificazione per i quarti di finale.

Risultati Europei calcio femminile 2025, classifica/ Italia, stop all'89'! Diretta gol live score (7 luglio)

Il primo appuntamento con i risultati Europei calcio femminile 2025 sarà quindi anche oggi alle ore 18.00, quando allo stadio di Basilea prenderà il via Germania Danimarca. Le tedesche sono la Nazionale storicamente più vincente nel calcio femminile europeo e per il momento possiamo dire che hanno messo in discesa il loro cammino battendo per 2-0 la Polonia al debutto.

L’occasione quindi è quella di volare ai quarti in due sole giornate, ma proverà ad opporsi la Danimarca, che quattro giorni fa ha perso di misura il derby nordico contro la Svezia e adesso si prepara a un’altra sfida molto impegnativa con la consapevolezza che almeno un pareggio sarà necessario se si vorranno tenere vive le speranze almeno fino all’ultima giornata.

RISULTATI EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025, CLASSIFICHE: LE BIG IN FUGA

Il discorso fatto per Germania e Danimarca nel match pomeridiano si potrà ripetere anche per la partita di prima serata del girone C nei risultati Europei calcio femminile 2025, anche se evidentemente le ultime due Nazionali andranno in campo allo stadio di Lucerna sapendo già cosa sarà successo nel primo incontro. Si giocherà alle ore 21.00, quando avremo il fischio d’inizio naturalmente per Polonia Svezia, in questo caso con le scandinave che hanno la chance di volare ai quarti dopo la vittoria al debutto con la Danimarca.

Per la Svezia c’è una splendida tradizione (anche recente) nel calcio femminile, mentre per la Polonia ricordiamo che si tratta della prima partecipazione alla fase finale di un grande torneo. Il debutto è stato con una sconfitta senza riuscire a segnare, le ragazze polacche quindi cercano i primi gol e se possibile anche i primi punti nella storia degli Europei, pur consapevoli che di fronte avranno un’altra big del Vecchio Continente. Saranno possibili sorprese oggi per i risultati Europei calcio femminile 2025?

RISULTATI EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025

GIRONE C

Ore 18.00 Germania Danimarca

Ore 21.00 Polonia Svezia

CLASSIFICA: Germania, Svezia 3; Danimarca, Polonia 0.