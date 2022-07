Risultati Europei donne 2022, classifica/ Diretta gol live score 3^ giornata gruppo B

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: SI DECIDE IL GRUPPO B!

I risultati degli Europei donne 2022 per sabato 16 luglio definiranno la situazione nel gruppo B: come sempre sono due le partite cui assisteremo ma, a differenza dei primi due turni e come già visto ieri, trattandosi dell’ultima giornata (la terza) gli organizzatori hanno deciso per la contemporaneità delle gare. Di conseguenza, alle ore 21:00 scatteranno sia Danimarca Spagna che Finlandia Germania; esattamente come nella serata di venerdì, tuttavia, la contemporaneità – che è chiaramente stata decisa prima che il torneo iniziasse – non avrà comunque alcun valore aggiunto.

La situazione infatti è assolutamente chiara: la Germania, due vittorie e porta inviolata, è già certa della qualificazione ai quarti e ha già aritmeticamente blindato il primo posto, mentre la sua avversaria (la Finlandia) avendo perso due volte non può più raggiungere quella seconda posizione in classifica che la farebbe procedere nel torneo. Dunque, per i risultati degli Europei donne 2022 l’attenzione si concentrerà quasi esclusivamente su Brentford: qui infatti Danimarca Spagna è un vero e proprio spareggio per la qualificazione ai quarti, ma una delle due nazionali ha a disposizione il doppio risultato e dunque parte in vantaggio.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Analizzando meglio il contesto che ci introduce ai risultati degli Europei donne 2022, dobbiamo notare che Danimarca e Spagna hanno 3 punti a testa: entrambe hanno battuto la Finlandia, perdendo invece contro la Germania. La differenza sta nei gol fatti e subiti: per le scandinave sono rispettivamente 1 e 4, la Roja invece ne ha messi a segno 4 incassandone 3. Questo significa che, in caso di pareggio nella sfida diretta, la Spagna si qualificherebbe ai quarti di finale avendo una migliore differenza reti nel girone; per questo motivo appunto le iberiche hanno due risultati utili nella sfida di questa sera, per contro la Danimarca non può che vincere per proseguire la corsa, evitando un’eliminazione che sarebbe cocente visto che stiamo parlando della finalista dell’ultima edizione (anche se sono passati 5 anni).

Sull’altro campo, la Finlandia saluta mestamente i risultati degli Europei donne 2022; la Germania invece, almeno questa è la sensazione, giocherà con tante riserve perché già il prossimo giovedì sarà in campo per affrontare i quarti, di conseguenza possiamo anche aspettarci un risultato a sorpresa al MK Stadium di Milton Keynes anche se questo non cambierà comunque lo scenario per le due nazionali. Per il resto aspettiamo che i risultati degli Europei donne 2022 ci facciamo compagnia, scopriremo quello che succederà questa sera…

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: 3^ GIORNATA GRUPPO B

Ore 21:00 Danimarca Spagna

Ore 21:00 Finlandia Germania

CLASSIFICA: Germania 6, Spagna 3, Danimarca 3, Finlandia 0











