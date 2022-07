Risultati Europei donne 2022/ Diretta gol live score gruppo B (venerdì 8 luglio)

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: LA TERZA GIORNATA

I risultati degli Europei donne 2022 per venerdì 8 luglio ci introducono alla prima giornata in cui finalmente avremo più di una partita in programma: nello specifico saranno due (come nei giorni seguenti), si gioca la prima giornata del gruppo B e i due match saranno Spagna Finlandia, alle ore 18:00 a Milton Keynes, e Germania Danimarca che invece andrà in scena alle ore 21:00 a Brentford. Diciamolo subito: questo girone sostanzialmente può essere denominato un gruppo di ferro, e sarà davvero complicato stabilire quali saranno le due nazionali che riusciranno a qualificarsi ai quarti di finale.

Tecnicamente i favori del pronostico andrebbero a Germania e Danimarca, il che rende la loro sfida diretta particolarmente interessante perché potrebbe già valere molto in ottica primo posto; tuttavia non ci si può assolutamente dimenticare della Spagna, che certo a livello di nazionale non ha mai combinato tantissimo ma in questo ultimo periodo è cresciuta a livello esponenziale, soprattutto grazie all’esplosione del Barcellona femminile. Non vediamo dunque l’ora di assistere a questa giornata per i risultati degli Europei donne 2022, prima un rapido excursus sui temi principali del venerdì.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando dei risultati degli Europei donne 2022, possiamo valutare come nel gruppo B questa prima giornata potrebbe già essere determinante: la Spagna per esempio parte leggermente alle spalle di Germania e Danimarca, e allora se dovesse mancare la vittoria contro la Finlandia (cenerentola del girone, ma comunque nazionale insidiosa) la Roja dovrebbe poi inseguire il pass per i quarti di finale contro le due corazzate. Le tedesche e le danesi, almeno sulla carta, si giocano il primo posto nel girone ma le sorprese sono dietro l’angolo.

In particolar modo la Germania, che ha dominato gli Europei donne in lungo e in largo, negli ultimi anni ha deluso le aspettative nei grandi tornei anche a causa di qualche infortunio capitato alle giocatrici chiave (si pensi a Dzsenifer Marozsan, ma anche Sara Däbritz e Giulia Gwinn). Adesso la nazionale tedesca parte ovviamente con i favori del pronostico, forse non la numero uno per la vittoria del titolo ma comunque nella rosa delle candidate per arrivare in fondo; la Danimarca, finalista dell’ultima edizione, ha disputato un girone di qualificazione sostanzialmente perfetto e ci crede, la Spagna saprà tenere il passo? Lo scopriremo…

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: 3^ GIORNATA

GRUPPO B

Ore 18:00 Spagna Finlandia

Ore 21:00 Germania Danimarca











