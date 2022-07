Risultati Europei donne 2022/ Diretta gol live score gruppo C (mercoledì 13 luglio)

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: OGGI SVEZIA E OLANDA!

Per i risultati degli Europei donne 2022 siamo arrivati alla 2^ giornata del gruppo C: mercoledì 13 luglio vivremo dunque altre due partite, nello specifico Svezia Svizzera alle ore 18:00 e Olanda Portogallo alle ore 21:00 (gli orari sono indicati con il fuso di casa nostra). La situazione di classifica è assolutamente equilibrata e incerta: nel primo turno di questo girone sono arrivati due pareggi, dunque le quattro nazionali hanno un punto ma difficilmente le cose resteranno in questo modo, almeno volendo prendere in considerazione i rapporti di forza.

Non c’è dubbio alcuno infatti che Olanda e Svezia siano del tutto superiori a Portogallo e Svizzera, e lo scenario attuale deriva dal fatto che il big match (già semifinali dell’ultimo Mondiale, quello di tre anni fa) sia andato in scena all’esordio; oggi nei risultati degli Europei donne 2022 ci aspettiamo che le due corazzate ottengano una vittoria che sparigli le carte, a quel punto la qualificazione ai quarti di finale sarebbe sostanzialmente cosa fatta. Tuttavia, come sempre sarà il campo a dover fornire le sue risposte e dunque al momento presentiamo meglio questa giornata di mercoledì.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo vicini alle due partite che comporranno il quadro dei risultati degli Europei donne 2022: il gruppo C attualmente è equilibrato, ma va anche detto – ripetiamo – che in sede di sorteggio la valutazione era netta, ovvero un girone nel quale le due nazionali che avrebbero continuato la corsa verso i quarti di finale fossero già decise. Olanda e Svezia rappresentano l’élite del calcio europeo, senza discussioni: le orange sono campionesse in carica e finaliste del Mondiale 2019, le scandinave hanno vinto la medaglia d’argento nelle ultime due Olimpiadi e nella Coppa del Mondo disputate in Francia sono arrivate in semifinale, eliminate appunto dai Paesi Bassi.

Portogallo e Svizzera naturalmente vogliono giocarsela, ma nei giorni scorsi abbiamo già visto come esista una differenza netta tra le prime della classe e il resto del gruppo (e purtroppo questa valutazione ha coinvolto anche l’Italia). Ora, stabiliremo se davvero Olanda e Svezia rispetteranno il pronostico; dovessero vincere, ad entrambe basterebbe poi un punto per qualificarsi ai quarti di finale e proseguire la caccia al titolo. Tra poco si gioca per i risultati degli Europei donne 2022, staremo a vedere quello che succederà…

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: 2^ GIORNATA GRUPPO C

Ore 18:00 Svezia Svizzera

Ore 21:00 Olanda Portogallo

CLASSIFICA: Portogallo 1, Svizzera 1, Olanda 1, Svezia 1











