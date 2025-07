RISULTATI EUROPEI DONNE 2025, CLASSIFICA: SI CONCLUDE IL GIRONE C!

Con i risultati Europei donne 2025 di sabato 12 luglio stiamo per assistere alla conclusione di un altro gruppo della prima fase, nello specifico stiamo parlando del girone C e ancora una volta le due partite saranno in contemporanea, alle ore 21:00 vivremo sia Polonia Danimarca che Svezia Germania ma qui è tutto già deciso.

Infatti, come potevamo aspettarci, Svezia e Germania hanno fatto il vuoto: avremmo magari potuto pensare che la Danimarca riuscisse a fare qualcosa in più, ha tenuto testa alle due corazzate ma è comunque uscita sconfitta in entrambi i casi, di conseguenza è già stata eliminata dal torneo.

La partita di Lucerna contro la Polonia dovrebbe essere favorevole alle scandinave, che potrebbero abbandonare i risultati Europei donne 2025 con una vittoria; tuttavia il vero match sarà quello di Zurigo, con Svezia e Germania a braccetto ai quarti di finale ma che devono ancora definire il primo posto nel girone.

Un esito importante per stabilire la prossima avversaria che comunque vada sarà uno squadrone. Vedremo allora cosa porterà in dote questa intrigante serata in compagnia dei risultati Europei donne 2025, non vediamo l’ora di scoprire la classifica finale del girone C.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2025, CLASSIFICA: SI GIOCA PER IL PRIMATO

Avvicinandoci ai risultati Europei donne 2025 per la giornata conclusiva del girone C, abbiamo visto come Svezia Germania valga il primo posto in classifica: le due nazionali hanno segnato 4 gol ciascuna, la differenza è che le tedesche ne hanno incassato uno dalla Danimarca e dunque hanno una differenza reti peggiore rispetto alle scandinave. Per questo motivo la Svezia ha il grande vantaggio del doppio risultato a disposizione, ma a dirla tutta il fatto che nei quarti si incroci il girone D rende davvero complicato capire se sia meglio chiudere al primo o al secondo posto.

Come detto stiamo comunque parlando di una grande nazionale che andrà affrontata; per il momento dunque non si tratta di fare calcoli ma di provare a vincere la partita, anche perché comunque ottenere il primato nel gruppo della prima fase rappresenta anche un bel segnale da mandare alle avversarie. Per questo è una serata molto bella quella che ci farà compagnia con i risultati Europei donne 2025, anche perché in ogni caso la stessa Polonia Danimarca, per quanto ininfluente ai fini dell’esito del girone C, può regalare emozioni e un bello spettacolo, e seguiremo insieme anche questo match.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2025: 3^ GIORNATA GIRONE C

Ore 21:00 Polonia Danimarca

Ore 21:00 Svezia Germania

CLASSIFICA: Svezia 6, Germania 6, Danimarca 0, Polonia 0