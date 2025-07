Risultati Europei donne 2025, classifica: diretta gol live score della 2^ giornata nel girone D, in campo oggi 9 luglio.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2025, CLASSIFICA: TORNA IL GRUPPO DI FERRO!

Siamo nuovamente in compagnia dei risultati Europei donne 2025, mercoledì 9 luglio vivremo la seconda giornata nel girone D che più che giustamente è stato nominato il gruppo di ferro. Alle ore 18:00 si comincia con Inghilterra Olanda, un altro big match che non sarà l’ultimo lungo il percorso; alle ore 21:00 è invece in programma Francia Galles.

Risultati Europei calcio femminile 2025 classifiche/ Svezia passa il turno! Diretta gol live score (8 luglio)

Partita questa che ha un esito decisamente più scontato, almeno sulla carta; da vedere però se i due campi, rispettivamente Zurigo e San Gallo, confermeranno questi pronostici e se arriverà qualche primo verdetto circa la classifica del girone D.

Intanto possiamo dire che l’Inghilterra di Sarina Wiegman abbia già le spalle al muro: il periodo non è dei più brillanti per le campionesse in carica, che all’esordio hanno perso contro la Francia e adesso si trovano costrette a battere l’Olanda, il pareggio potrebbe servire a poco.

DIRETTA/ Polonia Svezia donne (risultato finale 0-3): Hustig chiude i giochi (oggi 8 luglio)

Le orange invece hanno sfruttato il fatto di aver giocato contro la cenerentola del girone alla prima partita, hanno battuto il Galles 3-0 e possono permettersi anche di pareggiare, tuttavia dovendo stare attente perché poi nei risultati Europei donne 2025 potrebbero anche rimanere escluse a causa della differenza reti.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2025, CLASSIFICA: FRANCIA LANCIATA

Nei risultati Europei donne 2025 chi gode è sicuramente la Francia: la vittoria raccolta contro l’Inghilterra ha certamente sparigliato le carte, dando un grande vantaggio alle Bleus che sono ancora alla ricerca del titolo con cui sublimare un periodo di competitività ai massimi livelli, ma appunto non ancora baciato da un grande trofeo. Battere il Galles questa sera significherebbe verosimilmente aver ottenuto la qualificazione ai quarti con un turno di anticipo, poi con l’Olanda ci si giocherebbe il primato; come detto, la differenza reti può essere una discriminante importante.

DIRETTA/ Germania Danimarca donne (risultato finale 2-1) video streaming: la decide Schuller (oggi 8 luglio)

Da questo punto di vista allora la Francia dovrà provare a vincere anche con tanti gol di scarto, diciamo uno più di quanto le orange abbiano fatto all’esordio contro il Galles (3-0), questo a prescindere da quale sarà il risultato della partita di Zurigo che come già visto si giocherà tre ore prima, anche se questo potrebbe non incidere su quanto poi accadrà a San Gallo. Noi per il momento ci mettiamo comodi e aspettiamo che per i risultati Europei donne 2025 si torni a giocare, consapevoli che questo girone D regalerà altre emozioni.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2025: 2^ GIORNATA GIRONE D

Ore 18:00 Inghilterra Olanda

Ore 21:00 Francia Galles

CLASSIFICA: Olanda 3, Francia 3, Inghilterra 0, Galles 0