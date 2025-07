RISULTATI EUROPEI DONNE 2025, CLASSIFICA: NORVEGIA GIÀ AI QUARTI!

I risultati Europei donne 2025, con le due partite di giovedì 10 luglio, ci conducono alla conclusione del primo dei quattro gruppi della prima fase: stiamo parlando del girone A, naturalmente i match sono in contemporanea e si tratta, alle ore 21:00 di Finlandia Svizzera e Norvegia Islanda, molto diversi tra loro.

Diretta Norvegia Islanda donne/ Streaming video Rai: tutto deciso (Europei 2025, oggi 10 luglio)

Infatti il secondo è ininfluente: l’Islanda ha perso due volte deludendo le aspettative e dunque è già eliminata, mentre la Norvegia con due successi è già sicura della qualificazione ai quarti con tanto di primo posto nel girone, avendo battuto entrambe le nazionali che inseguono in classifica.

Attenzione però alle scandinave, che in quanto vincitrici del girone A saranno la più che probabile avversaria dell’Italia; una nazionale che fino a qui non ha convinto in senso assoluto ma ha mostrato resilienza e mentalità, prima rimontando la Svizzera in 4 minuti e poi superando la Finlandia nel finale.

Diretta Finlandia Svizzera donne/ Streaming video tv: chi si prende i quarti? (Europei donne 2025, 10 luglio)

Una nazionale che ha giocatrici in grado di risolvere da sole e un bel collettivo, staremo a vedere se la Norvegia chiuderà a punteggio pieno ma il punto più importante, nei risultati Europei donne 2025 di stasera, è chiaramente la seconda qualificata ai quarti che uscirà dalla partita di Ginevra.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2025, CLASSIFICA: IN DUE PER IL PASS

Lo Stade de Genève spingerà la Svizzera nei risultati Europei donne 2025: dopo il passo falso contro l’Islanda le rossocrociate sono riuscite a rimanere in corsa battendo l’Islanda, e tra l’altro vincendo 2-0 hanno fatto un passo avanti che potrebbe risultare fondamentale. In caso di pareggio contro la Finlandia si guarderebbe la differenza reti nel girone: il gol di Alayah Pilgrim al 90’ minuto ha permesso alla Svizzera di fare meglio delle scandinave, che all’esordio hanno centrato un 1-0 contro l’Islanda e dunque hanno una rete in meno, cosa che le obbliga a vincere la partita di stasera.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2025, CLASSIFICA/ Tutto facile per la Francia! Diretta gol live score (oggi 9 luglio)

È però una Finlandia che sta facendo forse meglio di quanto ci si potesse aspettare, a cominciare dalla vittoria nella prima partita passando poi a un match contro la Norvegia nel quale avrebbe anche potuto pareggiare; dunque il pronostico nei risultati Europei donne 2025 è assolutamente aperto, certamente la Svizzera avrà dalla sua la spinta del pubblico e due risultati utili ma in una partita secca, per contro, l’ansia di essere “obbligate” a superare il turno potrebbe giocare brutti scherzi, sarà allora tutta da vivere questa serata che chiude il girone A.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2025: 3^ GIORNATA GIRONE A

Ore 21:00 Finlandia Svizzera

Ore 21:00 Norvegia Islanda

CLASSIFICA: Norvegia 6, Svizzera 3, Finlandia 3, Islanda 0