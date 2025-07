RISULTATI EUROPEI DONNE 2025, CLASSIFICA: GIRONE INTRICATISSIMO!

Anche il girone D nei risultati Europei donne 2025 sta per avere la sua conclusione, domenica 13 luglio alle ore 21:00, come sempre in contemporanea trattandosi dell’ultima giornata, avremo la fine della prima fase del torneo con Inghilterra Galles e Olanda Francia a darci le ultime due qualificate ai quarti di finale.

Diretta/ Polonia Danimarca donne (risultato finale 3-2): gol e spettacolo! (Europei 2025, oggi 12 luglio)

Questo era il gruppo di ferro, e la seconda giornata andata in scena martedì ha rimescolato le carte: l’Olanda, che all’esordio aveva battuto nettamente il Galles, è stata demolita dall’Inghilterra che si è messa nella posizione migliore per qualificarsi al prossimo turno, ovviamente insieme alla Francia.

Sono a punteggio pieno le Bleus, che avevano già fatto un bel passo avanti nel big match contro l’Inghilterra e poi non hanno sbagliato contro il Galles: alla nazionale transalpina manca un punto per ottenere qualificazione e primo posto nel girone D, tecnicamente potrebbe succedere di tutto perché anche il Galles è virtualmente in corso.

Diretta/ Svezia Germania donne (risultato finale 4-1): Hurtig cala il poker! (Europei 2025, oggi 12 luglio)

Tuttavia lo scenario reale è ben diverso, e ora proveremo a capire cosa potrebbe succedere nei risultati Europei donne 2025 anche a seconda dei rapporti di forza, attenzione perché lo scenario è di quelli piccanti con i singoli gol nelle due partite che potrebbero cambiare tutto nel giro di pochi minuti, e anche più volte.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2025, CLASSIFICA: OLANDA QUASI FUORI

Dunque eccoci, nei risultati Europei donne 2025 chi rischia davvero tantissimo è l’Olanda anche perché ha incassato un 4-0 dall’Inghilterra: le leonesse sono davanti non solo per la sfida diretta, ma anche per la differenza reti nel girone, e giocando contro un Galles non all’altezza delle big ha sostanzialmente un piede nei quarti di finale.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2025, CLASSIFICA/ Cominciano le partite! Diretta gol live score (oggi 12 luglio)

L’Olanda deve vincere, ma farlo anche in un certo modo: ha -1 di differenza reti contro il +4 della Francia e il +3 dell’Inghilterra, per superare le Bleus dovrebbe quindi vincere con almeno tre gol di margine e, per quanto abbiamo visto, non è affatto semplice.

Per contro il Galles ha ancora una minima speranza di qualificarsi: dovrebbe battere l’Inghilterra, già complicato così, e poi sperare che la Francia vinca contro l’Olanda, ma avendo -6 di differenza reti dovrebbe vincere ad esempio 4-0 se le orange dovessero subire un gol di margine.

Possiamo allora già pensare a un Galles eliminato e all’Inghilterra ai quarti, l’Olanda va a caccia del miracolo a Basilea e il livello è certamente quello di una nazionale capace di fare l’impresa, ma le cose si sono messe decisamente male nei risultati Europei donne 2025… uarti s

RISULTATI EUROPEI DONNE 2025: 3^ GIORNATA GIRONE D

Ore 21:00 Inghilterra Galles

Ore 21:00 Olanda Francia

CLASSIFICA: Francia 6, Inghilterra 3, Olanda 3, Galles 0