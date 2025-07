Risultati Europei donne 2025: diretta gol live score della prima giornata, inizia oggi la competizione di calcio femminile.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2025, CLASSIFICHE: ECCO LA PRIMA GIORNATA!

Primo appuntamento con i risultati Europei donne 2025: la nuova edizione del torneo si gioca in Svizzera e arriva tre anni dopo l’ultima, che era stata posticipata a causa del Covid, dunque possiamo dire che la Uefa abbia confermato la base quadriennale per questa competizione sempre interessante.

Si parte come detto oggi, mercoledì 2 luglio, con la prima giornata del girone A: Islanda Finlandia è la prima partita e va in scena a Thun alle ore 18:00, poi alle ore 21:00 ci sposteremo a Basilea per l’esordio della nazionale ospitante, quando si giocherà Svizzera Norvegia.

Siamo solo all’inizio, è ancora difficile stabilire sulla carta come potrebbero andare le cose anche se certamente ci sono le nazionali favorite: tra queste l’Inghilterra, che ha vinto l’ultima edizione battendo una Spagna che era favorita.

Domani toccherà all’Italia che dovrà riscattare l’eliminazione al primo turno dello scorso anno, ma non è il caso di anticipare i tempi: adesso per i risultati Europei donne 2025 bisogna giustamente dare spazio e approfondimento alle quattro nazionali che saranno in campo a breve questo mercoledì, e allora iniziamo il nostro percorso all’interno della competizione.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2025: GIRONE INDIRIZZATO

Eccoci allora all’analisi dei risultati Europei donne 2025 con la prima giornata del girone A. Sembra essere un gruppo indirizzato, almeno nella sua nazionale favorita: la Norvegia, che ha giocato più finali di questa competizione che ha però vinto una sola volta (32 anni fa), ha qualcosa in più delle altre anche se dovrà dimostrarlo passo dopo passo, perché ad esempio nel 2022 era stata eliminata al primo turno perdendo in maniera sorprendente la partita decisiva contro l’Austria, e in questa edizione rischia forse qualcosa perché la Svizzera gioca in casa e l’Islanda rappresenta un’insidia.

Quest’ultima nazionale tre anni fa era riuscita a pareggiare ogni singola partita giocata, ed era in un girone di ferro che comprendeva Belgio, Italia e Francia; fare tre punti rimanendo imbattuta non le era bastato per garantirsi la qualificazione ai quarti di finale, ma l’Islanda aveva comunque destato un’ottima impressione e stavolta il cammino sembra essere più abbordabile. La cenerentola del girone A sembra essere la Finlandia, ma alla fine la classifica potrebbe anche premiarla: è quello che scopriremo strada facendo con i risultati Europei donne 2025, di cui davvero tra poco vivremo il primo capitolo sperando che le partite siano ricche di spunti ed emozioni.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2025: 1^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:00 Islanda Finlandia

Ore 21:00 Svizzera Norvegia