Risultati Europei donne 2025, classifiche: diretta gol live score della prima giornata nel girone B, stasera tocca all'Italia.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2025, CLASSIFICHE: IL GIORNO DELLE AZZURRE!

Nei risultati Europei donne 2025 è arrivato il giorno della nostra nazionale: giovedì 3 luglio inizia il girone B e a Sion, alle ore 18:00, si gioca Belgio Italia naturalmente per la prima giornata del nostro raggruppamento, un turno che si concluderà alle ore 21:00 quando a Berna sarà di scena Spagna Portogallo.

Le azzurre tornano a disputare un grande torneo in una veste rinnovata: è cambiato il CT perché Milena Bertolini ha messo fine a un ciclo comunque ottimo, lasciando la panchina federale ad Andrea Soncin che è ripartito con qualche modifica anche strutturale, dovuta al tempo che passa.

Alcune grandi senatrici non ci sono più, tante giovani interessanti si stanno affacciando, la sensazione è che nei risultati Europei donne 2025 l’Italia debba andare alla ricerca di se stessa e già questo esordio contro il Belgio sarà importante per dirci lo stato dell’arte.

Intanto aspettiamo che le partite si giochino, ma ovviamente in questo lasso di tempo proviamo a capire quali siano i rapporti di forza all’interno del girone B e dunque le possibilità delle azzurre di prendersi la qualificazione ai quarti di finale, un obiettivo considerato minimo ma che a dire il vero è tutt’altro che scontato.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2025, CLASSIFICHE: LE SPERANZE AZZURRE

Diciamo allora che, almeno sulla carta, i risultati Europei donne 2025 vedono l’Italia partire totalmente in corsa per un posto nei quarti di finale. La corazzata nel girone B è la Spagna campione del mondo in carica, una nazionale che ha sempre combinato poco ma che sulla scia degli straordinari risultati del Barcellona ha saputo costruire un ciclo vincente; le azzurre se la giocano con il Belgio e qui riaffiorano i brutti ricordi, perché proprio questa nazionale ci aveva eliminato al girone degli ultimi Europei battendoci nella partita decisiva.

Le cose possono essere cambiate dopo tre anni? Certamente sì, all’epoca ricordiamo che venivamo da un Mondiale nel quale avevamo sognato la semifinale ma i risultati a seguire non erano stati così buoni. Sicuramente andrà vinta la partita contro il Portogallo che sembra essere la cenerentola, il che ci dice che a scanso di sorprese – che possono sempre capitare – sarà questo match di apertura contro il Belgio a rappresentare il vero ago della bilancia per la nostra qualificazione. Scopriremo tutto tra poco con i risultati Europei donne 2025, sta arrivando un momento importante per noi.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2025: 1^ GIORNATA GIRONE B

Ore 18:00 Belgio Italia

Ore 21:00 Spagna Portogallo