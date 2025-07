Risultati Europei donne 2025, classifiche: diretta gol live score della seconda giornata nel girone A, domenica 6 luglio.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2025: SI GIOCA!

Prende il via la seconda giornata del girone A per i risultati Europei donne 2025: come abbiamo già detto c’è la possibilità che una tra Norvegia e Finlandia si qualifichino ai quarti con un turno di anticipo, e perché sia così naturalmente la prima discriminante dovrà essere quella della vittoria nella sfida diretta. Poi, dipenderà anche da Svizzera Islanda: in caso di pareggio sarà passaggio del turno, in caso contrario la Norvegia dovrebbe sperare nel successo rossocrociato e per contro la Finlandia, in caso di successo, avrebbe bisogno della vittoria islandese, perché il criterio che fa da padrone è quello del confronto diretto.

Naturalmente c’è anche la possibilità che alla fine del girone A ogni singola nazionale sia a 4 punti, magari con due pareggi nella giornata che stiamo per vivere: a quel punto conterebbe la differenza reti ma questo lo scopriremo solo strada facendo, per il momento noi ci possiamo mettere comodi e lasciare che a parlare sia innanzitutto il Tourbillon di Sion perché con Norvegia Finlandia stiamo per dare il la a un’altra intensa giornata in compagnia dei risultati Europei donne 2025, finalmente si va in campo! (agg. di Claudio Franceschini)

EUROPEI DONNE 2025, CLASSIFICHE: PRIMI VERDETTI?

Possono arrivare i primi verdetti con i risultati Europei donne 2025: domenica 6 luglio infatti inizia la seconda giornata nella prima fase, il girone A ci presenta Norvegia Finlandia alle ore 18:00 (saremo a Sion) e Svizzera Islanda alle ore 21:00 a Berna.

Si affrontano prima le due nazionali che hanno vinto all’esordio, poi quelle che hanno perso: inevitabilmente almeno una potrebbe già prendersi la qualificazione ai quarti di finale, Norvegia o Finlandia, ricordando che proprio quest’ultima nazionale ha già piazzato un bel colpo all’esordio battendo la più quotata Islanda.

Il gol di Katariina Kosola ha sancito la prima sorpresa nei risultati Europei donne 2025; la Finlandia, che veniva presentata come squadra materasso nel girone, ha invece la possibilità quantomeno di giocarsi i quarti all’ultima giornata, questa sera contro la Norvegia non parte favorita ma sulla carta non lo era nemmeno contro l’Islanda.

Vedremo cosa succederà in campo, tra poco i risultati Europei donne 2025 torneranno a farci compagnia e scopriremo se potremo già parlare di una nazionale ai quarti, e magari un’altra eliminata in anticipo.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2025, CLASSIFICHE: ROSSOCROCIATE PER IL RISCATTO

I risultati Europei donne 2025 ci consegnano oggi il ritorno in campo della Svizzera, che è sotto gli occhi di tutti essendo la nazionale padrona di casa: le rossocrociate all’esordio sono passate in vantaggio contro la Norvegia ma sono state rimontate e battute in 4 minuti, dunque vanno a caccia di riscatto e questa sera hanno il compito di rimanere in corsa per i quarti in quello che potremmo definire uno spareggio, visto che come già detto anche l’Islanda ha perso la sua prima partita nel girone e non ha più margini di errore.

Anche un pareggio terrebbe in corsa queste due nazionali, inevitabilmente visto l’incrocio del calendario, ma la faccenda si complicherebbe oltre misura e potrebbe essere necessario andare a valutare la differenza reti al termine del girone; meglio sarebbe vincere la partita di Berna e poi giocarsi il tutto per tutto nell’ultimo turno, quando alla Svizzera toccherà la Finlandia mentre l’Islanda dovrà giocare contro la Norvegia, sulla carta la nazionale più forte del girone A. Parola ai campi, perché tra poco potremo vivere i risultati Europei donne 2025…

RISULTATI EUROPEI DONNE 2025: 2^ GIORNATA GIRONE A

Ore 18:00 Norvegia Finlandia

Ore 21:00 Svizzera Islanda

CLASSIFICA: Norvegia 3, Finlandia 3, Svizzera 0, Islanda 0