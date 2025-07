Risultati Europei donne 2025, classifiche: diretta gol live score della prima giornata per il girone D, sabato 5 luglio.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2025: BIG MATCH A ZURIGO!

Ci approcciamo ai risultati Europei donne 2025 per sabato 5 luglio, e attenzione perché alle ore 21:00 si gioca Francia Inghilterra che rappresenta uno dei big match in questo primo turno, saremo a Zurigo ma prima vivremo Galles Olanda che, alle ore 18:00, andrà in scena a Lucerna.

La giornata è interessante, perché nel girone D fa il suo esordio la nazionale campione in carica: tre anni fa l’Inghilterra aveva immediatamente superato la delusione per la sconfitta nella finale dei Mondiali, e si era presa il titolo continentale con il 2-1 alla Germania nei tempi supplementari.

Anche in questa edizione le leonesse hanno tutto per ripetersi, ma dovranno fare attenzione: nel girone ritrovano l’Olanda che aveva avuto la meglio nella prima fase di Nations League, e naturalmente già stasera la Francia rappresenta uno spauracchio.

I risultati Europei donne 2025 per questa prima giornata del girone D possono già essere determinanti, bisognerà prestare un occhio di riguardo anche alla differenza reti che potrebbe decidere la classifica e dunque la qualificazione ai quarti ma ora diciamo altro circa questa appassionante giornata di sabato. u

RISULTATI EUROPEI DONNE 2025: IL GIRONE DI FERRO

Con i risultati Europei donne 2025 viviamo oggi l’introduzione di quello che possiamo considerare il girone di ferro: Francia, Inghilterra e Olanda sono tutte serissime candidate ad arrivare in fondo, vero che poi le transalpine non sono ancora riuscite a stringere un trofeo e che le orange hanno raccolto davvero poco in relazione al loro diffuso talento, ma stiamo parlando di nazionali al top del contesto europeo e dunque trovarle tutte insieme nello stesso girone ci fa immaginare una grande battaglia per i due posti in classifica che porteranno ai quarti di finale.

In questo scenario la vittima sacrificale dovrebbe essere il Galles: i Dragoni sono alla prima partecipazione di sempre ad un grande torneo, in Nations League sono retrocessi in Lega B ma se non altro hanno pareggiato in casa contro la Germania, un risultato che può essere confortante anche se probabilmente il Galles sarà la nazionale che potrà fare da ago della bilancia per le tr big, in termini appunto di differenza reti. Questo ovviamente a meno che nei risultati Europei donne 2025 per il girone D vengano fuori sorprese inaspettate…

RISULTATI EUROPEI DONNE 2025: 1^ GIORNATA GIRONE D

Ore 18:00 Galles Olanda

Ore 21:00 Francia Inghilterra