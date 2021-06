Risultati Europei U21 2021/ Diretta gol live score delle semifinali (3 giugno)

RISULTATI EUROPEI U21 2021: OGGI LE SEMIFINALI

Spazio per i risultati degli Europei U21 organizzati in Ungheria e Slovenia anche oggi, giovedi 3 giugno 2021! Dopo le sfide per i quarti di finale che hanno visto pure l’eliminazione degli azzurrini del ct Paolo Nicolato, ecco che saranno di scena proprio quest’oggi le due semifinali: due partite che ci regaleranno le prossime finaliste, che saranno nuovamente chiamate in campo, ma a contendersi il titolo continentale il prossimo 6 giugno 2021 a Lubiana.

Ma prima di guardare già alla finalissima facciamo un passo indietro e andiamo a ricordare quali saranno le partite che pure ci faranno compagnia in questo giovedi, dedicato ai risultati degli Europei U21. Primo fischio d’inizio infatti per le semifinali sarà alle ore 18.00 con la partita tra Spagna e Portogallo U21, prevista a Maribor: secondo match alle ore 21.00 a Szekesfehervar, tra Olanda e Germania Under 21.

RISULTATI EUROPEI U21: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare il via a questo giovedi dedicato ai risultati degli Europei U21 2021 per le semifinali della competizione giovanile, ci pare doveroso prima dare un maggior contesto alle sfide in programma oggi. Cominciamo allora dall’incontro tra Spagna e Portogallo under 21, che vedrà in campo le due grandi favorite al titolo europeo, alla vigilia. Da una parte ecco infatti gli spagnoli di De la Fuente, che chiusa la fase a gironi da prima del gruppo B, davanti anche all’Italia di Nicolato, nei quarti di finale ha avuto ragione della Croazia, ma con il risultato di 2-1 ottenuto ai supplementari.

Quarto di finale complicato anche per il Portogallo U21, che ha superato la nostra nazionale solo per 5-3 in overtime: pure i lusitani avevano chiuso il gruppo D da primi, senza neanche aver incassato un gol. Da programma la seconda semifinale sarà tra Olanda e Germania Under 21: attenzione dunque agli Orange, che terminata la fase a gironi a marzo con il primo posto nel gruppo A (ma a pari punti di Germania e Romania), solo pochi giorni fa hanno superato la Francia con un chiaro 2-1, decido da Boadu nel recupero.

Contro la squadra di Van de Looi, la Germania Under 21, vice campionessa d’Europa nel 2019, che faticato ai gironi, ai quarti ha punito la Danimarca ma dopo una estenuante girandola di rigori.

RISULTATI EUROPEI U21 2021

Ore 18.00 Spagna-Portogallo

Ore 21.00 Olanda-Germania



