RISULTATI EUROPEI U21 2023, CLASSIFICHE/ L’esordio dei campioni in carica (oggi giovedì 22 giugno)

Parlando dei risultati degli Europei U21 2023 per questo giovedì, dobbiamo approfondire anche la presenza della Germania campione in carica: i tedeschi a dire il vero non hanno pescato benissimo dal sorteggio perché Repubblica Ceca e Inghilterra sono avversarie toste, certamente lo è di meno Israele che dovrebbe rappresentare la nazionale materasso nel gruppo C. La Germania però è una delle superpotenze di questo torneo: ha vinto gli Europei Under 21 per due volte nelle ultime tre edizioni, e ha raggiunto per tre volte consecutive la finale (perdendo contro la Spagna quella del 2019).

Due anni fa il suo cammino era iniziato con 5 punti nel gruppo A: dopo il 3-0 all’Ungheria erano arrivati i pareggi contro Olanda e Romania, il 6-1 orange sui magiari aveva sancito il secondo posto ma da lì la Germania aveva cambiato passo, eliminando la Danimarca ai rigori e vendicandosi dell’Olanda in semifinale, per poi battere il Portogallo nella partita per il titolo. Grandi protagonisti Florian Wirtz e soprattutto Lukas Nmecha, autore di 4 gol: oggi il classe ’98 gioca nel Wolfsburg, Wirtz è già una stella del Bayer Leverkusen, per età potrebbe ancora essere protagonista negli Europei U21 2023 ma non è stato convocato, facendo ormai parte della nazionale maggiore di Hans-Dieter Flick. (agg. di Claudio Franceschini)

TOCCA ALL’ITALIA!

Sono ancora quattro le partite che giovedì 22 giugno ci terranno compagnia con i risultati degli Europei U21 2023, e questa volta tocca agli azzurrini: sono infatti coinvolti i gironi C e D con cui si chiude la prima giornata di questa fase a gironi, dunque le partite sono Germania Israele e Repubblica Ceca Inghilterra per il gruppo C, entrambe alle ore 18:00, poi allo stesso orario Norvegia Svizzera per il gruppo D, con coda su Italia Francia che è il posticipo, così possiamo chiamarlo, in programma alle ore 20:45.

Ricordiamo che il gruppo C è di stanza a Batumi, in Georgia, mentre la nostra nazionale gioca, così come le altre del suo raggruppamento, a Cluj-Napoca in Romania; per l’Italia si tratta di riscattare le ultime delusioni e provare a vincere un titolo che manca da 19 anni, ma chiaramente le cose non saranno semplici. Nell’altro girone, ecco l’esordio della Germania campione in carica e di un’Inghilterra che in quanto a flop recenti avrebbe molto da dire. Tra poco lasceremo spazio ai risultati degli Europei U21 2023 e scopriremo quello che ci racconteranno i quattro campi…

RISULTATI EUROPEI U21 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Stiamo allora per vivere questo giovedì dedicato ai risultati degli Europei U21 2023: ovviamente il focus va sull’Italia, che questa sera fa il suo esordio nella competizione. L’albo d’oro consegna ancora gli azzurrini al primo posto (insieme alla Spagna) ma come detto l’ultimo trionfo è del 2004, e dopo lo straordinario periodo a cavallo dei due millenni non siamo più riusciti a imporci, nonostante in qualche caso avessimo delle nazionali che avrebbero potuto giocarsela. La finale in Israele è del 2013, poi la cocente eliminazione casalinga e il quarto perso due anni fa contro il Portogallo: queste alcune delle delusioni azzurre.

Oggi Paolo Nicolato è alla guida di una rosa che ha sicuramente talento e, soprattutto, comprende calciatori che hanno già fatto la loro esperienza in realtà importanti; le avversarie sicuramente possono dire lo stesso a cominciare dalla Francia, nostra prima rivale nei risultati degli Europei U21 2023 e che almeno sulla carta appare favorita per andare a prendersi la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Staremo a vedere…

RISULTATI EUROPEI U21 2023: 1^ GIORNATA

GRUPPO C

Ore 18:00 Germania Israele

Ore 18:00 Repubblica Ceca Inghilterra

CLASSIFICA: Germania 0, Inghilterra 0, Israele 0, Repubblica Ceca 0

GRUPPO D

Ore 18:00 Norvegia Svizzera

Ore 20:45 Italia Francia

CLASSIFICA: Francia 0, Italia 0, Norvegia 0, Svizzera 0











