Risultati Europei U21/ Diretta gol live score delle partite (17 giugno 2019)

Seconda giornata dedicata ai match e quindi ai risultati degli Europei U21: oggi lunedi 17 giugno gli azzurri del ct di Biagio e le nazionali del girone A lasceranno lo spazio alle formazioni che fanno parte del girone B che oggi disputeranno la partita di esordio in questa edizione organizzata congiuntamente da Italia e Repubblica di San Marino. Cambiamo quindi i protagonisti ma non diminuisce l’attesa o il prestigio degli incontri che vivremo quest’oggi: tutt’altro, considerando che oggi saranno in campo i tedeschi, campioni del continente in carica. La squadra del ct Stefan Kuntz però non saranno la sola osservata speciale già quest’oggi benché da programma saranno previsti appena due soli incontri. Ecco infatti che il primo fischio d’inizio che udiremo oggi per i risultati degli Europei U21 è stato messo in calendario alle ore 18.30 quando a Nereo Rocco di Trieste si accenderà la sfida tra Serbia e Austria U21. Il secondo match invece vedrà in campo la Germania contro la Danimarca U21: fischio d’inizio previsto per le ore 21,00 al Friuli di Udine.

RISULTATI EUROPEI U21: COME SONO ARRIVATI

In attesa di scoprire quali saranno i risultati degli Europei U21 che otterremo oggi per il girone B, unico protagonista in questo lunedì, è bene fare un passo indietro e andare a ricordare come le 4 squadre oggi in campo hanno strappato il pass per la competizione continentale. Ecco che la Germania U21 non ha certo bisogno di presentazione essendo campionessa in carica, ma pure è stata la prima classifica nel girone 5 del torneo di qualificazione. Stesso percorso lineare poi per Serbia e Danimarca, le migliori squadre rispettivamente dei gironi 7 e 3 del torneo preliminare ma non per Austria U21. La Nazionale del ct Gregoritsch infatti ha dovuto svolgere i play off tra le miglior seconde squadre classifiche di ogni girone e qui ha avuto la meglio col risultato di 2-0 sulla Grecia, rimasta quindi esclusa. Staremo a vedere che cosa quindi ci dirà il campo, ma di certo oggi non mancherà il grande calcio agli Europei U21 2019.

RISULTATI EUROPEI U 21

GIRONE B

Ore 18,30 Serbia-Austria U21

Ore 21,00 Germania-Danimarca U21



