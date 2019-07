Risultati Europei Under 19, 2019/ Classifica, diretta gol live girone A (3^ giornata)

I risultati degli Europei Under 19 2019 per sabato 20 luglio sono particolarmente importanti, perchè si tratta della serata in cui sapremo se la nostra nazionale centrerà la qualificazione in semifinale: alle ore 19:00 di casa nostra si giocano in contemporanea le due partite della terza giornata per il gruppo A, si tratta di Italia Spagna – per l’appunto – e di Portogallo Armenia. La situazione di classifica al momento vede le due nazionali della penisola iberica a pari punti (4) con stessa differenza reti ma numero di gol segnati che sorride alla Rojita; l’Armenia padrona di casa è già eliminata avendo perso le prime due partite e non potendo più raggiungere anche solo il secondo posto, l’Italia come già detto è ancora in corsa ma ha un solo risultato a disposizione per proseguire la sua corsa, ovviamente la vittoria. Restiamo dunque in trepidante attesa dei risultati degli Europei Under 19 2019, per scoprire quello che ci aspetta e come si chiuderà la classifica del gruppo A.

RISULTATI EUROPEI UNDER 19 2019: SPERANZE AZZURE

Nei risultati degli Europei Under 19 2019 l’Italia deve solo vincere: questo perchè ha perso la sfida inaugurale contro il Portogallo che, avendo un punto di vantaggio, sarebbe al sicuro da un possibile ribaltone anche dovendo perdere contro l’Armenia. In caso di arrivo a pari punti conterebbe infatti la sfida diretta, a favore dei lusitani; tuttavia i campioni in carica sarebbero sostanzialmente salvi anche se dovesse fare fede la differenza reti, qualora riuscissero a mantenere la loro eventuale sconfitta sotto il gol di margine. Il caso però non sussiste, dunque per gli azzurrini l’unico modo per andare in semifinale è quello di battere la Spagna, scavalcandola così in classifica; nell’ultima giornata del gruppo A ovviamente sarà in ballo anche il primo posto, attualmente in mano alla Rojita (lo abbiamo visto prima) ma archiviabile anche dalla stessa Italia, a patto però che a fronte di una sua vittoria il Portogallo non vada oltre il pareggio contro l’Armenia. Insomma, scenario complesso per Carmine Nunziata e i suoi ragazzi che però sperano ancora.

RISULTATI EUROPEI UNDER 19 2019: GRUPPO A

ore 19:00 Italia Spagna

ore 19:00 Portogallo Armenia

CLASSIFICA: Spagna 4, Portogallo 4, Italia 3, Armenia 0



