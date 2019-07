Risultati Europei Under 19 2019/ Diretta gol live score delle partite (15 luglio)

Oggi ci attendono altri due risultati degli Europei Under 19 2019 che sono cominciati giusto ieri in Armenia. Naturalmente siamo alla prima giornata della fase a gironi: dopo il girone A che comprende anche l’Italia, protagonista ieri sera contro il Portogallo nella rivincita della finale della scorsa edizione, oggi attendiamo di scoprire i risultati delle due partite del girone B, che oggi fa il suo debutto agli Europei Under 19 2019 organizzati come abbiamo già accennato dall’Armenia. Esprimendoci con gli orari italiani, andiamo allora a ricordare subito il calendario dei due incontri in programma oggi lunedì 15 luglio, nel secondo giorno degli Europei Under 19: si comincerà alle ore 16.45 con Norvegia Irlanda, a seguire avremo alle ore 19.00 Repubblica Ceca Francia – entrambe le partite saranno disputate nella capitale Yerevan.

RISULTATI EUROPEI UNDER 19 2019: LA PROTAGONISTA

Parlando dei risultati Europei Under 21 2019, ecco che oggi l’attesa si concentra soprattutto sulla Francia che almeno sulla carta è la squadra senza dubbio più quotata del girone B, dal momento che Italia, Spagna e Portogallo sono finite tutte nell’altro raggruppamento. Naturalmente a livello giovanile è sempre pericoloso fare calcoli o fissare gerarchie: la Francia lo dimostra in modo chiaro, nelle ultime dieci edizioni degli Europei Under 19 vanta due vittorie più un’altra finale e ben quattro semifinali, ma anche tre mancate qualificazioni alla fase finale. Tuttavia, resta chiaro che sono proprio i transalpini la Nazionale sulla carta più considerata di questo girone, che dunque la Francia punterà a vincere. Resta poi naturalmente da capire se una vittoria sarebbe davvero un vantaggio: sia la prima sia la seconda che arriveranno dal girone A saranno sicuramente avversarie molto temibili per le squadre del girone B in semifinale.

RISULTATI EUROPEI UNDER 19 2019: IL GIRONE B

Ore 16.45 Norvegia Irlanda

Ore 19.00 Repubblica Ceca Francia



© RIPRODUZIONE RISERVATA