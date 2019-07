Risultati Europei Under 19, 2019/ Diretta gol live score delle semifinali (24 luglio)

I risultati degli Europei Under 19 2019 ci presentano le due semifinali: entrambe si tengono a Yerevan mercoledì 24 luglio, e si tratta di Portogallo-Irlanda alle ore 16:00 e Francia-Spagna alle ore 19:00. Entrambi gli orari sono qui indicati con il fuso italiano; a questo proposito dobbiamo purtroppo dire che la nostra nazionale è stata eliminata in un girone di ferro, perdendo due delle tre partite e non riuscendo dunque a proseguire la corsa. Un grande rammarico visto che avevamo giocato le ultime due finali di questo torneo, ma questo non significa che le semifinali saranno prive di emozioni: in particolare la seconda partita è quella da tenere d’occhio, ma staremo a vedere quello che succederà con i risultati degli Europei Under 19 2019, visto che le partite sono attese ormai tra poche ore.

RISULTATI EUROPEI UNDER 19 2019: LE SEMIFINALI

Sicuramente, tra i risultati degli Europei Under 19 2019 per le semifinali, il più atteso è quello che riguarda la sfida tra Francia e Spagna: da una parte la Rojita che ha vinto per dieci volte questa manifestazione, dall’altra i Bleus che si sono imposti tre anni fa e hanno dominato la prima fase, vincendo tutte le partite e dando una dimostrazione di forza non indifferente anche se, va detto, il girone non era particolarmente complesso. Tuttavia non possiamo certo dire che la squadra favorita per il titolo sarà quella che uscirà da questa sfida, perchè bisognerà comunque fare i conti con il Portogallo: la nazionale lusitana, che ci ha battuti 3-0 nella nostra partita di esordio, ha destato un’ottima sensazione ed è anche la campionessa in carica, dunque la squadra con la quale le altre dovranno fare i conti. Per di più il Portogallo gioca contro un’Irlanda che ha raggiunto la semifinale facendo solo 4 punti, e trovando il gol decisivo nel finale dell’ultima partita: forse allora per la Seleçao il cammino potrebbe essere spianato, ma lo sapremo soltanto quando si scenderà in campo…

RISULTATI EUROPEI UNDER 19 2019

ore 16:00 Portogallo-Irlanda

ore 19:00 Francia-Spagna



© RIPRODUZIONE RISERVATA