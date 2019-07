Risultati Europei Under 19 2019/ Diretta gol live score e classifica (oggi 21 luglio)

Oggi ci attendono altri due risultati degli Europei Under 19 2019: infatti in Armenia terminerà la fase a gironi della competizione giovanile continentale. Siamo dunque alla terza e ultima giornata della fase a gironi, già vissuta ieri dal girone A che comprende anche l’Italia, oggi naturalmente attendiamo di scoprire i risultati delle due partite del girone B, che in questi Europei Under 19 2019, organizzati come abbiamo già accennato dall’Armenia, aveva debuttato lunedì e poi ha vissuto giovedì la sua seconda giornata. Esprimendoci con gli orari italiani, andiamo allora a ricordare subito il calendario dei due incontri in programma oggi, domenica 21 luglio. Essendo all’ultimo match della fase a gironi, gli Europei Under 19 rispettano la contemporaneità: alle ore 19.00 si giocano Francia Norvegia e Irlanda Repubblica Ceca – entrambe le partite saranno disputate nella capitale Yerevan.

RISULTATI EUROPEI UNDER 19 2019: LA PROTAGONISTA

Parlando dei risultati Europei Under 21 2019, ecco che l’attesa si concentra soprattutto sulla Francia che ha letteralmente dominato il girone B, nel quale è già certa del primo posto grazie a due vittorie in altrettante partite disputate, mentre le altre sfide sono tutte terminate in pareggio, determinando una classifica dove in ballo resta solo il secondo posto per accedere alle semifinali. La Francia ha cominciato con il piede giusto questi Europei Under 19 grazie alla netta vittoria per 3-0 ottenuta lunedì contro la Repubblica Ceca, ecco poi il successo di giovedì per 1-0 contro l’Irlanda. Di conseguenza la Francia Under 19 non solo è già qualificata, ma è pure già certa del primo posto: la Norvegia saprà approfittarne? Nell’altra partita invece ecco un palpitante scontro diretto tra Irlanda e Repubblica Ceca, che si giocano tutto in 90 minuti.

RISULTATI EUROPEI UNDER 19 2019: IL GIRONE B

Ore 19.00

Francia Norvegia

Irlanda Repubblica Ceca

CLASSIFICA: FRANCIA 6, Norvegia 2, Irlanda 1, Repubblica Ceca 1



