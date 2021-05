Risultati Europei Under 21 2021/ Diretta gol live score, quarti di finale (31 maggio)

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2021: OGGI I QUARTI!

I risultati degli Europei Under 21 2021 tornano a farci compagnia lunedì 31 maggio: sono passati esattamente due mesi da quando abbiamo assistito alle ultime partite della fase a gironi, e oggi finalmente potremo vivere le sfide dei quarti di finale. Quelle che si giocano in Ungheria, a Budapest (Olanda Francia) e Székesfehérvár (Danimarca Germania), saranno rispettivamente alle ore 18:00 e 21:00; stessi orari per Portogallo Italia, il match che ci riguarda e che sarà alle ore 21:00, e (alle 18:00, di conseguenza) Spagna Croazia, con la vincente di quest’ultima sfida che potrebbe essere l’avversaria degli azzurrini.

PRONOSTICI EUROPEI UNDER 21/ Previsioni e quote quarti: la Francia è favorita

Come sappiamo, la pandemia di Coronavirus ha fatto slittare gli Europei “maggiori” a quest’anno, di conseguenza la Uefa ha dovuto rivedere il suo calendario: a stagione in corso gli Europei Under 21 2021 hanno vissuto la loro fase a gironi, poi si sono presi una pausa per far terminare i vari campionati e finalmente tornano protagonisti per la fase finale. La speranza è ovviamente quella che l’Italia arrivi fino in fondo, riscattando le ultime edizioni che non sono state particolarmente brillanti; avremo la nostra risposta tra poche ore, quando inizierà il lunedì dedicato ai risultati degli Europei Under 21 2021 e scopriremo quali nazionali supereranno i quarti.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO ITALIA U21/ Quote: duello Diogo Costa vs Carnesecchi

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2021: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati degli Europei Under 2021 riguardano i quarti di finale: in questa edizione per la prima volta abbiamo avuto 16 nazionali partecipanti, dunque non ci sono stati calcoli da fare in merito alle migliori terze (cosa che ci aveva esclusi due anni fa) ma le prime due di ciascun raggruppamento si sono qualificate direttamente, incrociandosi ovviamente secondo lo schema “prima contro seconda”. Noi facciamo parte delle seconde: l’Italia, nella sfida infinita contro la Spagna, si è dovuta accontentare del piazzamento d’onore e questo la porta ad affrontare il Portogallo, che evoca ricordi dolcissimi a livello di Under 21 ma è anche la nazionale che ha maggiormente impressionato nel corso della prima fase. A nostro favore possono comunque giocare due aspetti: il fatto che si tratti di una gara secca, in cui dunque per definizione può succedere di tutti, ma anche i due mesi di pausa che possono avere cambiato qualcosa, a livello di stato di forma e condizione dei singoli giocatori. Tutte le partite dei quarti sembrano comunque equilibrate, e dunque è davvero complicato capire cosa succederà; noi non possiamo fare a meno di notare che in caso di semifinale ci toccherebbe nuovamente la Spagna (se anche le Furie Rosse dovessero vincere), ma ci si penserà poi…

Convocati Italia per Europei: i 28 di Mancini/ Lista nomi Nazionale: fuori Kean

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2021, QUARTI DI FINALE

Ore 18:00 Olanda Francia

Ore 18:00 Spagna Croazia

Ore 21:00 Danimarca Francia

Ore 21:00 Portogallo Italia



© RIPRODUZIONE RISERVATA