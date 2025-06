RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025, CLASSIFICHE: LA PRIMA GIORNATA

I risultati Europei Under 21 2025 stanno per farci compagnia nella serata di mercoledì 11 giugno: Slovacchia Spagna, alle ore 18:00 a Bratislava, inaugura la nuova edizione della manifestazione continentale e come da tradizione la prima partita è quella che vede impegnata la nazionale padrona di casa, alle ore 21:00 seguiranno Italia Romania sempre per il girone A e poi Polonia Georgia e Portogallo Francia per il girone C. I risultati Europei Under 21 2025 si snoderanno lungo due settimane e mezzo: la finale è prevista per il 28 giugno, e bisogna innanzitutto dire che la formula rimane la stessa rispetto a due anni fa.

Diretta Slovacchia Spagna U21/ Streaming video tv: match inaugurale (Europei Under 21 2025, oggi 11 giugno)

Avremo sempre 16 nazionali partecipanti, divise in quattro gironi da quattro; le prime due si qualificano per i quarti di finale con classico tabellone incrociato, sorteggio già formato e dunque Italia che nello specifico, come tutte le altre, sa già quali saranno le insidie da evitare. Ad ogni buon conto va ricordato che nel 2023 il titolo era andato all’Inghilterra, ma che in particolar modo le onde in epoca recente le ha fatte la Spagna; adesso vedremo cosa succederà nei risultati Europei Under 21 2025 per la prima giornata ma sicuramente c’è tanta attesa, soprattutto per l’esordio della nostra nazionale che deve riscattare qualche risultato poco entusiasmante nell’ultimo periodo.

Probabili formazioni Slovacchia Spagna U21/ Quote: la Roja con molto talento! (Europei 2025, oggi 11 giugno)

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025, CLASSIFICHE: SUBITO L’ITALIA

Con i risultati Europei Under 21 2025 l’Italia si appresta dunque a giocare la sua prima partita: siamo nel girone A, la Romania certamente è avversaria abbordabile con cui abbiamo tradizione favorevole ma ancora una volta incrociamo la Spagna, nazionale che ci ha fatto piangere in più di un’occasione anche se poi due anni fa l’eliminazione era arrivata soprattutto a causa di una sconfitta bruciante contro la Norvegia, per differenza reti anche causata dal ko contro la Francia, in una partita con qualche decisione arbitrale dubbia. Ecco: potremmo ritrovare i Bleus ai quarti, ma non si possono fare calcoli.

Probabili formazioni Portogallo Francia U21/ Quote: ecco le stelle del futuro! (Europei 2025, oggi 11 giugno)

Diremmo che sarebbe meglio evitarli, ma del resto la Francia potrebbe anche finire seconda nel girone alle spalle del Portogallo, che è ampiamente competitivo, e appunto la presenza della Spagna nel gruppo A rende difficile capire se l’Italia U21 riuscirà a ottenere il primo posto o se invece dovrà accontentarsi della piazza d’onore. È davvero tutto in divenire nei risultati Europei Under 21 2025, sicuramente possiamo dire che l’esordio sarà importante anche dal punto di vista psicologico e per mettere subito tre preziosi punti nella classifica del girone, ma la prima partita sarà appunto Slovacchia Spagna e bisognerà dunque partire da quella nel commentare insieme la prima giornata.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025: 1^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:00 Slovacchia Spagna

Ore 21:00 Italia Romania

GIRONE C

Ore 21:00 Polonia Georgia

Ore 21:00 Portogallo Francia