Risultati Europei Under 21 2025, classifiche: diretta gol live score della terza giornata nei gironi A e C, Italia e Spagna già ai quarti.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025: SI FORMANO I PRIMI INCROCI!

I risultati Europei Under 21 2025 stanno per dirci, a cominciare dalle ore 18:00 di martedì 17 giugno ma poi anche con le partite delle ore 21:00, quali saranno i primi incroci nel tabellone dei quarti di finale: il focus è chiaramente puntato su Spagna Italia.

Almeno per una volta non sarà un dentro o fuori per gli azzurrini ma “solo” la partita che ci dirà se termineremo al primo o al secondo posto nella classifica del girone A, e di conseguenza quale sarà la nostra avversaria nei quarti. In questo raggruppamento è tutto già deciso: Spagna e Italia qualificate, Slovacchia e Romania eliminate con una giornata di anticipo.

Del resto sapevamo che facilmente sarebbe andata in questo modo; nel girone C invece i risultati Europei Under 21 2025 propongono due partite con classifica e bilico, Portogallo e Francia sono al comando ma, avendo pareggiato nella sfida diretta dell’esordio, possono ancora essere sorpassate dalla Georgia che, tra l’altro, sa di potersi prendere la qualificazione con una vittoria sui lusitani.

Attenzione, lo avevamo del resto già detto, alla nazionale dell’Est Europa che ha sfiorato una vittoria incredibile contro i Bleus e ci crede eccome, la Polonia invece avendo perso due volte non può più sperare di proseguire il suo cammino.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025: L’ITALIA SCOPRE LA SUA AVVERSARIA

I risultati Europei Under 21 2025 propongono dunque un’Italia che per ottenere il primo posto in classifica ha bisogno di battere la Roja, infatti in questo momento la differenza reti nel girone è pari ma la Roja ha segnato più gol di noi, dunque con il pareggio sarebbe lei a vincere la classifica e sfidare la seconda nel girone C. Che, come detto, può essere una tra Portogallo, Francia e Polonia: i lusitani hanno una differenza reti totalmente a favore, i Bleus si sono salvati dalla sconfitta contro la Georgia segnando due volte nel finale tra cui la rete della vittoria addirittura nel dodicesimo minuto di recupero.

Questo ci dice ovviamente che la Georgia, che allo stesso modo aveva ottenuto i tre punti contro la Polonia in pieno recupero, se la gioca eccome, ma un altro dato da discutere è quello che vuole le differenze tra le nazionali sempre più limate, anche l’Italia infatti ha vinto 1-0 sia contro la Romania che la Slovacchia e la Spagna, che sembra comunque avere qualcosa in più, si trova a punteggio pieno avendo segnato tre gol tra 85’ e 90’ (in due diverse partite). Come dire: le favorite per fare strada e arrivare alla finale di Bratislava ci sono ed è giusto citarle, ma nei risultati Europei Under 21 2025 è lecito aggiungere che davvero può succedere di tutto, e nello specifico vedremo se stasera arriverà qualche sorpresa.

RISULTATI EUROPEI UNER 21 2025: 3^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 21:00 Romania Slovacchia

Ore 21:00 Spagna Italia

CLASSIFICA: Spagna 6, Italia 6, Slovacchia 0, Romania 0

GIRONE C

Ore 18:00 Francia Polonia

Ore 18:00 Georgia Portogallo

CLASSIFICA: Portogallo 4, Francia 4, Georgia 3, Polonia 0