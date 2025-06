RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025: VIA ALLA PRIMA PARTITA

Anche oggi avremo una partita alle ore 18.00 a precedere le altre tre che saranno invece alle ore 21.00 per i risultati Europei Under 21 2025, parliamo di Spagna Romania e allora l’attenzione si focalizza soprattutto sugli iberici. Nelle ultime sette edizioni, la Spagna U21 è stata quasi sempre grande protagonista del torneo: ci fu la macchia del 2015, quando clamorosamente non si qualificò nemmeno per la fase finale, ma per il resto ecco i tre titoli vinti nel 2011, 2013 e 2019 più altre due finali perse nel 2017 e 2023 ed infine la semifinale raggiunta nel 2021, di conseguenza in ben sei edizioni la Spagna Under 21 è come minimo entrata fra le prime quattro.

DIRETTA/ Spagna Romania U21 (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (oggi 14 giugno 2025)

Discorso evidentemente diverso per la Romania, che ha una semifinale nel 2019 come acuto, anche se ora è arrivata alla quarta partecipazione consecutiva alla fase finale dopo avere sempre fallito la qualificazione dal 2000 al 2017. Adesso però è davvero giunto il momento di cedere la parola ai protagonisti dei risultati Europei Under 21 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Probabili formazioni Slovacchia Italia U21/ Quote: conferme per Nunziata? (Europei, oggi 14 giugno 2025)

LA SECONDA GIORNATA PER L’ITALIA

Dopo un giorno di pausa, tornano a farci compagnia i risultati Europei Under 21 2025 perché oggi, sabato 14 giugno, per la rassegna continentale in Slovacchia è in programma la seconda giornata dei gironi A e C, cioè quelli che hanno debuttato già mercoledì.

Questo significa che rivedremo in campo anche gli Azzurrini, reduci dalla vittoria per 1-0 contro la Romania e di conseguenza a punteggio pieno nella classifica del girone A insieme alla Spagna, rispettando quelle che erano sulla carta le previsioni della vigilia.

Per la seconda giornata, l’appuntamento con gli Azzurrini nei risultati Europei Under 21 2025 sarà alle ore 21.00 con Slovacchia Italia, dunque stavolta i nostri avversari saranno i padroni di casa, che invece hanno debuttato perdendo contro la Spagna, ma dimostrando grande carattere perché hanno rimontato due gol e si sono dovuti arrendere solamente al 90’ minuto.

Probabili formazioni Spagna Romania U21/ Quote: eccovi i titolari! (Europei, oggi 14 giugno 2025)

Insomma, sarà un esame da non sottovalutare, anche se nella migliore delle ipotesi potrebbe garantirci il passaggio del turno già con una giornata d’anticipo.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025: LE ALTRE PARTITE

Il sabato con i risultati Europei Under 21 2025 comincerà però già alle ore 18.00 con Spagna Romania, partita che naturalmente ci riguarderà da vicino essendo l’altra del girone A. Anche gli iberici hanno l’occasione di qualificarsi ai quarti con una giornata d’anticipo, però soprattutto in difesa hanno mostrato qualche crepa e la Romania proverà quindi a fare uno scherzo alla favorita, dopo avere già disputato una buona partita contro l’Italia al debutto, con il rimpianto anche di un rigore sbagliato.

Scenderà poi in campo anche il girone C per i risultati Europei Under 21 2025 e in questo caso le due partite saranno entrambe alle ore 21.00, quando potremo quindi seguire sia Francia Georgia sia Portogallo Polonia. Le due big hanno pareggiato al debutto, lasciando quindi dubbi su quali potranno essere i rapporti di forza in classifica. Per il momento ne approfitta la Georgia, che mercoledì ha vinto contro la Polonia ed è quindi capolista solitaria del girone, anche se oggi l’esame Francia dirà se davvero i caucasici potranno cullare ambizioni di gloria.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025: SECONDA GIORNATA

GIRONE A

Ore 18.00 Spagna Romania 0-0

Ore 21.00 Slovacchia Italia

Classifica: Spagna, Italia 3; Slovacchia, Romania 0.

GIRONE C

Ore 21.00 Francia Georgia

Ore 21.00 Portogallo Polonia

Classifica: Georgia 3; Francia, Portogallo 1; Polonia 0.